Una importante noticia dio a conocer Colo Colo a sus hinchas este viernes, ya que el gerente deportivo, Daniel Morón, dio a conocer que Cristian Zavala volverá al club de cara a 2026.

Esto fue confirmado por el propio jugador con una emotiva despedida de Coquimbo Unido, elenco al que se integró en el segundo semestre 2025, tiempo que le bastó para ser clave en la conquista del primer título de la historia del club.

🗣️ El anuncio de Colo Colo de la continuidad de Cristian Zavala

Daniel Morón señaló en conferencia de prensa: “Desde que terminó el campeonato es jugador de Colo Colo. Ha tenido una cirugía hace pocos días de apendicitis, está en recuperación y seguramente se va a reintegrar cuando nuestros doctores ya le den el alta, pero vuelve a Colo Colo”.

Esto le da una gran alternativa al DT Fernando Ortiz en la zona ofensiva, en un año complejo a la hora de sumar refuerzos por los problemas económicos.

🥺 La despedida de Cristian Zavala de Coquimbo Unido

A través de una publicación de Instagram, Cristian Zavala dijo adiós de forma sentida a Coquimbo Unido: “Querida hinchada pirata. Llegó el momento que nuestros caminos se separen otra vez. Solo tengo palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes, por el respeto y cariño que me entregaron a mi y a mi familia”.

“Llegamos a Coquimbo siendo 3, y nos vamos del puerto con un 4º pequeño pirata”.

“Agradezco a la hinchada, compañeros, staff y cuerpo técnico por la confianza que me entregaron cuando estaba en un momento complicado. Lograron que me volviera a enamorar del fútbol. Disfruté los 13 partidos que estuve con ustedes y día a día pedía que no terminara esta locura”, añadió.

Los dejo hoy, pero la vuelta está cerca. Muy en alto nuestra bandera! Porque somos EL MEJOR CAMPEÓN DE LA HISTORIA”, sentenció.

📊 Los números de Cristian Zavala en Colo Colo

Cristian Zavala estuvo en dos períodos en Colo Colo: en 2022 y después entre 2024 y 2025, etapas en las que jugó 74 partidos, anotando 5 goles y entregando 10 asistencias.

Además, registra dos títulos en el club: Campeonato Nacional de 2022 y 2024.