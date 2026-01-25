Noticias de Colo Colo hoy domingo 25 de enero: el Cacique recibe portazos en la búsqueda del reemplazante de Lucas Cepeda
Luis Felipe Labrín
A Colo Colo le va quedando una posibilidad, por el momento, de sustituir a Cepeda.
Colo Colo sigue en la búsqueda del reemplazante de Lucas Cepeda tras su partida a Elche de España: los Albos han recibido un portazo por dos jugadores y le van quedando pocas opciones de reforzarse en la zona ofensiva, pensando que quieren contratar a un futbolista chileno.
Además, El Cacique se acerca a su debut en el Campeonato Nacional contra Unión La Calera, el sábado 31 de enero a las 12:00 horas en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este domingo 25 de enero
