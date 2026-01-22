Lucas Cepeda ya es historia en Colo Colo. Tras semanas de incertidumbre, finalmente la figura de los albos resolvió su futuro y partirá a España para vivir su primera experiencia internacional.

El directorio de Blanco y Negro aceptó por unanimidad la oferta del Elche, por lo que el extremo reforzará al equipo que milita en la Primera División española.

La operación se concretó por 2,2 millones de dólares por el 70% del pase, lo que le permite al Cacique recibir dinero por una futura transferencia del jugador. Luego de confirmarse su partida, el jugador utilizó sus redes sociales para publicar una sentida despedida del club al que defendió las últimas dos temporadas.

La sentida despedida de Lucas Cepeda de Colo Colo

El formado en Santiago Wanderers utilizó su cuenta de Instagram para dedicar unas sentidas palabras a Colo Colo, institución con la que conquistó dos títulos: un Campeonato Nacional y una Supercopa, ambas en 2024.

“Eternamente agradecido de este hermoso club. Gracias por todo siempre y seré un hincha más desde ya. Nos volveremos a encontrar de seguro”, comentó en una publicación donde se oficializó su salida.

“Gracias por estos 2 años. Me siento un jugador afortunado de vestir estos colores, momentos maravillosos con ustedes. Eternamente agradecido”, agregó posteriormente en una historia en la misma red social.

Los nombres que tiene en carpeta Colo Colo para reemplazar a Cepeda

La salida de Lucas Cepeda deja un vacío importante en Colo Colo, puesto que el atacante se convirtió en una de las principales piezas ofensivas del equipo las últimas dos temporadas.

Con la camiseta del Popular, el futbolista de 23 años jugó 72 partidos, anotó 15 goles y entregó 8 asistencias, por lo que en Blanco y Negro son conscientes que no será fácil reemplazarlo.

Por ello, es muy probable que desde la concesionaria salgan nuevamente al mercado para encontrar quien supla su partida. Y en ese contexto son cuatro los nombres que suenan en el Estadio Monumental.

El primero de ellos es Lautaro Pastrán, quien fue ofrecido en los últimos días. También se encuentran los exseleccionados chilenos que militan en el extranjero, Víctor Dávila y Diego Valdés, aunque sus sueldos dificultan la operación. Y por último aparece Esteban Matus, quien estaría siendo sondeado por la dirigencia.

