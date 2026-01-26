Durante la Tarde Árabe de Palestino, Sebastián Pérez volvió a ser protagonista. No sólo por su condición de referente, sino también por el interés que despertó en Colo Colo, club que busca un nuevo portero para la temporada 2026.

En medio del evento que presentó al plantel y la nueva camiseta, el Zanahoria entregó declaraciones que no pasaron desapercibidas. Aunque no cerró puertas, dejó claro que su presente es Palestino y que sólo saldría si el salto deportivo es innegable.

🧤 Sebastián Pérez y Colo Colo: El mensaje que incomodó en Macul

Consultado por Radio ADN sobre el supuesto interés de Colo Colo, Pérez fue directo: “No he sabido nada más de lo que sale en la prensa. Mi presente es Palestino y para salir de acá tiene que ser por algo mejor en lo deportivo”, aseguró.

La frase resonó en el entorno albo. Aunque Colo Colo lo tiene en carpeta como alternativa para reforzar el arco, la claridad de Pérez fue entendida como una advertencia: no dejará el club árabe por cualquier propuesta. De momento, no hay negociaciones oficiales.

⚽ El presente del Zanahoria con Palestino y la Copa Sudamericana

El arquero también aprovechó el espacio para proyectar su temporada con Palestino. El equipo tiene como primer gran desafío el arranque del Campeonato Nacional, pero ya piensan en el duelo internacional ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

“Siempre hay que ir por todo. Se conformó un plantel para competir en todos los frentes. Espero ser un pilar importante en el equipo”, sentenció Pérez, reafirmando su compromiso con el cuadro de colonia.

🧩 Tarde Árabe, refuerzos y camiseta nueva en La Cisterna

El evento en La Cisterna fue el puntapié inicial de una temporada cargada de objetivos para Palestino. Además de las declaraciones de Sebastián Pérez, el club presentó a sus nuevos fichajes y las camisetas oficiales que utilizarán en 2026.

El ambiente fue festivo, con la hinchada alentando a un equipo que espera seguir consolidándose en la parte alta de la tabla y dejar huella a nivel continental.