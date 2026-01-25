El mercado de pases 2026 sigue dando sorpresas y esta vez el protagonista es un viejo conocido del fútbol chileno. Enzo Roco, con pasos por Europa y Asia, decidió volver al país. Lo que parecía una negociación encaminada con Everton de Viña del Mar, dio un giro radical en las últimas horas.

El defensor formado en Universidad Católica y exseleccionado chileno fue tentado desde la Ciudad Jardín. Sin embargo, optó por otro equipo del Campeonato Nacional que también pelea por cosas importantes esta temporada. Y no llega solo: será parte de un plantel que ya suma refuerzos de peso.

⚽ Enzo Roco vuelve al fútbol chileno y ya tiene nuevo equipo

El zaguero de 33 años firmará con Palestino tras su salida del fútbol turco. Según información del Radio ADN, Enzo Roco llegó a un completo acuerdo para firmar por Palestino. El exjugador del Fatih Karagümrük de Turquía volverá así a competir en Chile, con la camiseta del equipo árabe.

Su fichaje se suma al de Sebastián Gallegos, César Munder y Nelson da Silva, completando así la cuarta incorporación de los dirigidos por Javier Torrente. El defensor aportará experiencia internacional a un equipo que buscará protagonismo tanto en el torneo local como en competiciones continentales.

🧩 El sondeo de Everton de Viña del Mar que no prosperó

Durante los últimos días, el nombre de Enzo Roco estuvo vinculado a Everton, lo que generó ilusión en parte de la hinchada ruletera. Sin embargo, el interés no se tradujo en una oferta formal o atractiva para el jugador, quien finalmente optó por un club con un proyecto más claro.

Esta decisión también se da luego de una extensa carrera fuera de Chile, con pasos por Elche, Espanyol, Cruz Azul, Besiktas y Al-Wehda, entre otros. Roco regresa al fútbol nacional después de más de 10 años.

🔎 Lo que Palestino gana con su llegada

La llegada de Enzo Roco representa mucho más que un fichaje mediático. Palestino se asegura un defensor con rodaje internacional, presencia física y capacidad de mando. A sus 33 años, el formado en San Carlos de Apoquindo buscará reinventarse en la liga local.

Además, podría convertirse en uno de los capitanes del equipo para el segundo semestre. Su experiencia y vínculo con La Roja le dan un plus a un plantel que sueña con volver a los primeros planos del fútbol chileno.