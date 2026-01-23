Everton de Viña del Mar no quiere pasar inadvertido en este mercado. Con un plantel que ya suma incorporaciones, la dirigencia ruletera apunta más alto y explora un nombre con recorrido internacional y pergaminos que no abundan en la liga chilena. La señal es clara: competir exige jerarquía, especialmente en una zona donde el margen de error suele pagarse caro.

En ese escenario aparece un defensor que conoce la presión, los camarines exigentes y el roce internacional. Libre tras su última experiencia en el extranjero, su situación contractual abre una ventana atractiva para clubes que buscan experiencia inmediata sin procesos largos de adaptación.

⚽ Everton y el nombre que sacude Viña

El futbolista en cuestión es Enzo Roco, campeón de América con la Selección Chilena, quien quedó sin club tras finalizar su vínculo con el Fatih Karagümrük de Turquía. De acuerdo a lo informado por el medio partidario Nación Oro y Cielo, en Viña del Mar existe un interés concreto por el zaguero, con evaluación positiva del cuerpo técnico encabezado por Javier Torrente.

La carrera de Roco lo llevó por ligas exigentes y estilos muy distintos, desde España hasta Turquía, pasando por México y Medio Oriente. Ese recorrido es precisamente lo que seduce en Everton, donde el desafío pasa por consolidar una estructura competitiva y reducir los vaivenes defensivos que marcaron tramos de la última temporada.

Eso sí, las conversaciones deberán alinear expectativas económicas y deportivas, considerando que el central viene de varios años fuera del país y con un estatus ganado en el extranjero.

🧠 Un mercado que apunta a equilibrio y experiencia

Hasta ahora, Everton ya sumó piezas en distintas líneas: Vicente Fernández y Christopher Barrera para las bandas, Esteban Kirkman bajo los tres palos y Braian Martínez en ofensiva. La eventual llegada de Roco apuntaría a completar el rompecabezas con un perfil distinto.