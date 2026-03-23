Everton le ganó por 2-1 a Palestino y consiguió su primera victoria en la Copa de la Liga 2026, torneo que se está estrenando en el fútbol chileno: los Oro y Cielo están tomando confianza después de un inicio flojo en el Campeonato Nacional y se ilusionan con clasificar en el Grupo C de esta nueva competición.

La escuadra de Walter Ribonetto se paró con solidez en el estadio Municipal de La Cisterna y se impuso, acumulando cuatro partidos sin perder, su mejor momento de la temporada.

Con este resultado, la escuadra evertoniana quedó puntera de su grupo, por sobre O’Higgins y Limache que están con un punto luego de su empate 1-1 de la jornada de domingo, mientras que los árabes son los colistas.

Los goles de Palestino vs Everton por la Copa de la Liga 2026

Ronnie Fernández abrió la cuenta para Palestino en este compromiso en los 21 minutos de juego tras capturar de forma muy oportuna un balón en el área rival y definir con un “puntete” que dejó sin opciones al portero Ignacio González.

Rápidamente llegó la igualdad de Alan Medina en los 28′ para Everton, mientras que el tanto de la victoria se produjo bien entrado el compromiso en los 80′ mediante la anotación de Nicolás Montiel, quedando poco tiempo para que los locales buscaran un empate que nunca llegó.

La gran figura de este duelo fue el mencionado portero González del elenco viñamarino, con importantes atajadas que bien valen tres puntos para su escuadra, situación que no es nueva, ya que varias veces ha permitido que su escuadra coseche resultados positivos.

¿Cuánd vuelven a jugar Palestino y Everton por la Copa de la Liga 2026?

Palestino vuelve a la cancha este jueves 26 de marzo a las 18:00 horas ante Deportes Limache en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota, por la Fecha 2 del Grup C de la Copa de la Liga 2026, ambos elencos en busca de su primer triunfo en la competición.

Everton, por su parte, recibe a O’Higgins en el Sausalito el mismo día a las 20:30 horas por el mismo torneo.