Palestino, Audax Italiano y O’Higgins conocieron a sus rivales en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026, luego del sorteo celebrado en Luque (Paraguay) durante la jornada de este jueves 19 de marzo.

Fue un sorteo durísimo para los elencos nacionales, que a partir de las próximas semanas ya estarán en la cancha para disputar el segundo torneo más importante de Sudamérica.

¿Cuáles son los rivales de Palestino, Audax Italiano y O’Higgins en la Copa Sudamericana 2026?

Palestino fue ubicado en el Grupo F de la Copa Sudamericana 2026 y tiene como principal rival a Gremio de Brasil. Además, esta zona la componen Montevideo City Torque de Uruguay y Deportivo Riestra de Argentina.

Por su parte, Audax Italiano tiene solo rivales complejos en el Grupo G: en su camino estarán Olimpia de Paraguay, Vasco da Gama de Brasil y Barracas Central de Argentina.

Finalmente O’Higgins, que viene de quedar eliminado en la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, cayó en el Grupo C de la Sudamericana, quedando en un cuarteto que también componen Sao Paulo de Brasil, Millonarios de Colombia y Boston River de Uruguay.

Los grupos de la Copa Sudamericana 2026:

Grupo A : América de Cali (Colombia) | Tigre (Argentina) | Macará (Ecuador) | Alianza Atlético (Perú)

: América de Cali (Colombia) | Tigre (Argentina) | Macará (Ecuador) | Alianza Atlético (Perú) Grupo B : Atlético Mineiro (Brasil) | Cienciano (Perú) | Academia Puerto Cabello (Venezuela) | Juventud de Las Piedras (Uruguay)

: Atlético Mineiro (Brasil) | Cienciano (Perú) | Academia Puerto Cabello (Venezuela) | Juventud de Las Piedras (Uruguay) Grupo C : Sao Paulo (Brasil) | Millonarios (Colombia) | Boston River (Uruguay) | O’Higgins (Chile)

: Sao Paulo (Brasil) | Millonarios (Colombia) | Boston River (Uruguay) | Grupo D : Santos (Brasil) | San Lorenzo de Almagro (Argentina) | Deportivo Cuenca (Ecuador) | Recoleta (Paraguay)

: Santos (Brasil) | San Lorenzo de Almagro (Argentina) | Deportivo Cuenca (Ecuador) | Recoleta (Paraguay) Grupo E : Racing Club (Argentina) | Caracas (Venezuela) | Independiente Petrolero (Bolivia) | Botafogo (Brasil)

: Racing Club (Argentina) | Caracas (Venezuela) | Independiente Petrolero (Bolivia) | Botafogo (Brasil) Grupo F : Gremio (Brasil) | Palestino (Chile) | Montevideo City Torque (Uruguay) | Deportivo Riestra (Argentina)

: Gremio (Brasil) | | Montevideo City Torque (Uruguay) | Deportivo Riestra (Argentina) Grupo G : Olimpia (Paraguay) | Vasco da Gama (Brasil) | Audax Italiano (Chile) | Barracas Central (Argentina)

: Olimpia (Paraguay) | Vasco da Gama (Brasil) | | Barracas Central (Argentina) Grupo H: River Plate (Argentina) | RB Bragantino (Brasil) | Blooming (Bolivia) | Carabobo (Venezuela)

¿Cuándo juegan Palestino, Audax Italiano y O’Higgins en la Copa Sudamericana 2026?

Si bien no hay definición de las fechas exactas en que Palestino, Audax Italiano y O’Higgins, ya se conoce que la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026 tendrá inicio en la semana del 6 de abril, en la que los tres elencos chilenos debutarán.

La últimas semana de mayo será el final de esta ronda del torneo, mientras que el sorteo de los play-offs será la primera semana de junio.