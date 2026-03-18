El avance del proyecto de ley que modifica las Sociedades Anónimas deportivas provocó que el Consejo de Presidentes de la ANFP viviera una intensa jornada, la cual habría estado marcada por los gritos y recriminaciones.

La cita tenía como principal objetivo dar a conocer el estado de avance del proyecto tras su aprobación en el Senado. Sin embargo, la situación dio un sorpresivo giro, dando pie a una jornada convulsionada.

¿Qué pasó en el Consejo de Presidentes de la ANFP?

Fue La Tercera quien dio a conocer los detalles del turbulento Consejo de Presidentes. Sin embargo, el malestar comenzó algunas horas antes, cuando la Comisión de Clubes presionó para asumir los cuatro asientos que tiene la Federación en profesionalismo sin votación previa.

La idea era que Juan Tagle (U Católica), Pablo Ramírez (Coquimbo Unido), Jorge Fistonic (Deportes Iquique) y Felipe Muñoz (Rangers) reemplazaran a Sebastián Nasur, Armando Cordero, Luis Galdames y Rafael González.

La actual directiva rechazó inmediatamente la solicitud, puesto que el Consejo de Presidentes es quien debe proponer los nombres y el directorio dar el visto bueno para su aprobación.

Esta negativa habría generado la molestia de la Comisión, que advirtió con aplicar un voto de censura en la mesa. Aunque esto es negado por la misma, según la citada fuente.

El aviso provocó la molestia de Jorge Yunge, quien habría increpado a uno de los integrantes de la comisión. “Fue una afrenta. Muchos presidentes lo consideraron una falta de respeto y se generó mucha molestia”, dijo un consejero a La Tercera.

Consejo de Presidentes terminó a los gritos

Esto desembocó en que el Consejo de Presidentes culminara sin ningún acuerdo. De acuerdo al citado medio, Jorge Yunge acusó a viva voz que “hay un intento de golpe de estado” mientras Pablo Milad pedía calma.

Sin embargo, el presidente del fútbol chileno también protagonizó un intercambio con el mandamás de Cruzados, Juan Tagle. Asimismo, discutió con Yunge, su mano derecha. El oficial de cumplimiento, Miguel Ángel Valdés, intentó evitar que la sesión se suspendiera diciendo “no se vayan, todos somos amigos”.

Finalmente, el Consejo de Presidentes terminó sin ningún acuerdo, entre gritos y recriminaciones que marcaron una jornada que seguramente será recordada como una de las más caóticas en mucho tiempo.

En Resumen

Caos: El Consejo de Presidentes de la ANFP vivió una jornada marcada por los gritos y recriminaciones.

El Consejo de Presidentes de la ANFP vivió una jornada marcada por los gritos y recriminaciones. Petición rechazada: La Comisión de Clubes habría presionado para asumir los cuatro asientos que tiene la Federación en el profesionalismo.

La Comisión de Clubes habría presionado para asumir los cuatro asientos que tiene la Federación en el profesionalismo. Graves acusaciones: Esto generó la molestia de Jorge Yunge, quien acusó de intento de golpe de estado, desatando la polémica en el Consejo.

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