La crisis en la ANFP ya no se trata solo de los puntos en la cancha, sino de una guerra total en los pasillos de Quilín. Lo que comenzó como un murmullo tras el último Consejo de Presidentes hoy estalló con fuerza: un grupo de clubes ha decidido pasar a la ofensiva para forzar la salida anticipada de la mesa directiva encabezada por Pablo Milad. La acusación de un intento de “golpe de estado” ya no es una exageración de pasillo, sino una estrategia legal que busca desarticular el mando del fútbol chileno en tiempo récord.

Según reveló ADN Deportes, la movida es liderada por Universidad de Concepción y Coquimbo Unido, quienes tienen entre ceja y ceja al secretario general de la asociación, Jorge Yunge. El plan es ejecutar una moción de censura que, de prosperar, dejaría a Milad sin su círculo de hierro y obligaría a convocar a elecciones en un plazo máximo de 60 días. El escenario es crítico y los impulsores aseguran que los votos para “limpiar” la sede de Peñalolén ya estarían comprometidos.

¿Por qué los clubes preparan una moción de censura contra Jorge Yunge?

La razón principal de este levantamiento es el “notable abandono de labores” que acusan los clubes opositores. El detonante final fue el escándalo por la fallida adjudicación del nombre de la Copa de la Liga a la constructora Independencia. La empresa, ligada directamente a Jorge Yunge, se cayó apenas 24 horas antes de que empezara el torneo por el evidente conflicto de interés. Según la información de ADN Deportes, este negocio frustrado fue la gota que rebasó el vaso en un directorio que ya venía cuestionado por su gestión política.

Para que esta censura sea efectiva, el reglamento es claro: debe ser solicitada por 10 clubes, quienes luego tienen la facultad de autoconvocarse a un Consejo de Presidentes extraordinario. Una vez en la mesa, se requieren 36 votos (dos tercios) para aprobar la salida del dirigente. En el bando rebelde hay optimismo total y aseguran que esa cifra ya es una realidad, lo que dejaría el camino pavimentado para el fin de la era Milad.

¿Qué pasa con Pablo Milad si prospera la censura en la ANFP?

Si Yunge cae, el efecto dominó sería inmediato y devastador para la actual directiva. Según supo el citado medio, la salida del secretario general arrastraría las renuncias de Jorge Aguilar y Andrés Alvarado, dejando la mesa de Pablo Milad completamente desarticulada y sin el quórum necesario para sesionar. En ese escenario apocalíptico para el actual mando, los estatutos obligan a conformar un directorio transitorio y llamar a nuevas elecciones en un plazo de dos meses.

Bajo este panorama, el fútbol chileno podría estar eligiendo a un nuevo presidente en junio de 2026. Sin embargo, desde la vereda de Milad no se quedan de brazos cruzados. En la ANFP aseguran que los clubes opositores no tienen los votos que dicen tener y ya preparan un contraataque para la próxima semana. En dicha cita, buscarán calmar las aguas abordando temas clave como la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, intentando desviar el foco de la censura que hoy los tiene contra las cuerdas.

En resumen

El conflicto: Clubes preparan censura contra Jorge Yunge por “abandono de labores”.

Clubes preparan censura contra Jorge Yunge por “abandono de labores”. El escándalo: El fallido contrato con la constructora Independencia (ligada a Yunge) detonó la crisis.

El fallido contrato con la constructora Independencia (ligada a Yunge) detonó la crisis. Consecuencia: Si se aprueba, Pablo Milad perdería su directorio y habría elecciones en 60 días.

Si se aprueba, Pablo Milad perdería su directorio y habría elecciones en 60 días. Líderes de la moción: Universidad de Concepción y Coquimbo Unido.

¿Crees que la salida de Pablo Milad es la solución definitiva para el fútbol chileno o este “golpe de estado” solo traerá más inestabilidad a Quilín? Opina y sigue el minuto a minuto en AlAireLibre.cl.