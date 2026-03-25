Luego de una década de espera y largos debates, la Cámara de Diputados aprobó por una abrumadora mayoría la histórica reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SADP). Con 148 votos a favor y apenas uno en contra, el proyecto fue despachado en su tercer trámite legislativo y quedó listo para ser promulgado como Ley de la República. Esta decisión marca un antes y un después en la administración de los clubes, poniendo fin a la multipropiedad y obligando a reestructuraciones profundas y definitivas en la ANFP y toda la industria del fútbol chileno.

¿Qué cambios trae la reforma a las SADP sobre multipropiedad?

La sesión legislativa, que contó con la ovacionada intervención de la ministra del Deporte, Natalia Duco, apuntó directo a sanear la estructura administrativa del deporte nacional. Entre los cambios más radicales que establece la nueva ley se encuentra la erradicación definitiva de la multipropiedad en los clubes y la eliminación total de los conflictos de interés. Además, la normativa fija nuevas y estrictas incompatibilidades para los dirigentes y eleva significativamente los estándares de fiscalización que regirán a las instituciones a partir de ahora.

¿Qué plazos tendrá la ANFP para separarse de la Federación de Fútbol de Chile?

Con la inminente promulgación de la ley, comienza la cuenta regresiva para la sede de Quilín. La legislación establece un primer plazo de 180 días para la elaboración del reglamento y de los estatutos tipo. Sin embargo, el mayor desafío recae en la Federación de Fútbol de Chile, que tendrá un máximo de 18 meses para adecuar sus estatutos internos, transformarse en una Federación Deportiva Nacional (FDN) y concretar la esperada y obligatoria separación administrativa de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

La ANFP tendrá que separarse de la Federación de Fútbol de Chile / © Photosport

¿Qué pasó con las indicaciones que buscaban frenar la reforma de las SADP?

El trámite legislativo tuvo momentos de tensión en su desenlace, especialmente cuando el diputado Diego Schalper solicitó votar por separado cuatro indicaciones que iban en la misma línea de los reclamos históricos de la ANFP. Esta maniobra buscaba forzar una comisión mixta y dilatar la aprobación. No obstante, tras el debate en la sala y las aclaraciones punto por punto de la ministra Duco, el hemiciclo le dio un portazo a la solicitud: los cuatro puntos fueron rechazados de plano, dándole luz verde al proyecto general con un contundente respaldo transversal.

En resumen