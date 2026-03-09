El Senado de Chile aprobó el miércoles la reforma a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SADP) con 34 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto que lleva una década en tramitación y que transformará para siempre la estructura del fútbol chileno separando la ANFP de la Federación, regula a los representantes de jugadores, prohíbe la multipropiedad y pone en juego el control de La Selección Chilena y del complejo Juan Pinto Durán. Este lunes al mediodía, los presidentes de los principales clubes del país se reúnen con Pablo Milad y Jorge Yunge de la ANFP para pedirles explicaciones.

La acusación que recorre los pasillos del fútbol chileno es directa: la ANFP los abandonó cuando más se necesitaba actuar. Aníbal Mosa (Colo Colo), Juan Tagle (UC), Pablo Ramírez, René Rosas, Andrés Sánchez, Felipe Muñoz, Jorge Fistonic y Jorge Sánchez son los convocados a la reunión. El tono no será amistoso. “Estamos muy molestos, no hicieron nada en todo este tiempo“, dijo uno de los representantes al diario La Tercera de los clubes antes de entrar.

Los clubes chilenos acusan a Jorge Yunge y la ANFP de abandono por la ley SADP

La tesis es concreta y tiene fecha. En agosto de 2025 se formó una comisión de clubes en Viña del Mar para analizar los efectos de la ley, y en septiembre tanto Milad como Yunge se comprometieron a determinar los costos de la separación ANFP-Federación en un mes y a contratar asesores jurídicos. Según la comisión, ninguna de esas dos tareas se cumplió.

Jorge Yunge, secretario general de la ANFP, es el más apuntado para pagar la inacción. Hay dirigentes que ya hablan abiertamente de pedir su salida como condición mínima para restablecer la confianza entre los clubes y el organismo rector del fútbol chileno.

¿Qué cambia en el fútbol chileno con la ley SADP aprobada en el Senado?

Los cambios más relevantes de la ley SADP para los clubes profesionales son:

Separación ANFP / Federación : dos organismos distintos con funciones claramente separadas

: dos organismos distintos con funciones claramente separadas Fin de la multipropiedad : un mismo dueño no puede tener acciones en dos clubes de la misma liga

: un mismo dueño no puede tener acciones en dos clubes de la misma liga Control de La Roja : los recursos que genera la Selección Chilena quedan bajo una nueva estructura de gobernanza

: los recursos que genera la Selección Chilena quedan bajo una nueva estructura de gobernanza Regulación de representantes : se establece quiénes pueden ser agentes de jugadores y bajo qué condiciones operan

: se establece quiénes pueden ser agentes de jugadores y bajo qué condiciones operan Juan Pinto Durán: el complejo queda en disputa entre la futura Federación y la actual ANFP

Cada uno de estos puntos tiene implicancias económicas directas para los clubes más grandes del Campeonato Nacional, lo que explica la urgencia de la reunión de hoy.

Lo que viene ahora para el fútbol chileno antes de que la ley SADP entre en vigencia

La ley SADP aún no está promulgada y existe una ventana para intervenir antes de que entre en vigencia. Previo a la reunión con la ANFP, los clubes ya se reunieron con Natalia Ducó, la futura ministra del Deporte, en una señal de que el lobby institucional está activo en paralelo a la confrontación interna.Los próximos días serán clave para saber si hay un frente común entre clubes y ANFP, si Yunge sobrevive políticamente al malestar dirigencial, y qué rol jugará el nuevo Ministerio del Deporte en la implementación de una ley que ningún actor del fútbol chileno esperaba ver aprobada con tanta velocidad.