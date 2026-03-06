La votación en el Senado del proyecto que busca reformar la ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SADP) provocó un fuerte remezón en el fútbol chileno. Aunque desde la ANFP no hubo declaraciones oficiales tras la aprobación en la Cámara Alta, en Quilín ya comenzaron movimientos internos para enfrentar el nuevo escenario político y legislativo.

Según reveló El Deportivo de La Tercera, la dirigencia del fútbol chileno activó contactos y reuniones estratégicas para abordar el impacto que podría tener esta reforma en la estructura del balompié profesional. En ese contexto, la mirada también apunta hacia el próximo gobierno encabezado por José Antonio Kast, con quien se buscaría abrir canales de diálogo para discutir el futuro del sistema.

¿Qué pasó en el Senado con el proyecto que reforma la ley de SADP?

El Senado aprobó el proyecto que modifica la ley de Sociedades Anónimas Deportivas con 34 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

Se trata de un paso relevante dentro del proceso legislativo, ya que la iniciativa propone cambios importantes en la forma en que se organiza el fútbol profesional chileno. Entre los puntos que generan mayor impacto está la posibilidad de separar institucionalmente a la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile, lo que obligaría a redefinir el funcionamiento actual del sistema.

Hoy, la mayoría de los clubes opera bajo el modelo de sociedades anónimas deportivas, mientras que solo tres instituciones mantienen la estructura de corporación:

Curicó Unido

Cobresal

Deportes Puerto Montt

La eventual aprobación definitiva del proyecto podría obligar a realizar ajustes relevantes en la gobernanza del fútbol nacional.

¿Por qué la ANFP comenzó a mover fichas tras la votación por la ley de SADP?

Pese a que públicamente no hubo una reacción oficial desde Quilín tras la votación del Senado, internamente ya comenzaron reuniones para analizar el nuevo escenario.

De acuerdo con la información publicada por el citado medio, durante la mañana de este jueves se realizó una reunión por Zoom de la comisión de clubes que sigue el desarrollo del proyecto. El objetivo fue evaluar los posibles efectos que tendría la reforma y coordinar una estrategia frente a los próximos pasos legislativos.

En el fútbol chileno existe la convicción de que aún queda espacio para influir en el debate antes de que la iniciativa termine su tramitación. Desde el entorno dirigencial explican que la intención será participar activamente en la discusión. “Para ser escuchados en los temas esenciales”.

¿Por qué el fútbol chileno busca diálogo con el gobierno de José Antonio Kast?

Según el reporteo de El Deportivo, la dirigencia del fútbol chileno también prepara una reunión con autoridades que asumirán el área deportiva en el próximo gobierno de José Antonio Kast.

En ese encuentro participarían representantes relevantes del fútbol profesional, entre ellos:

Pablo Milad , presidente de la ANFP

, presidente de la ANFP Juan Tagle , presidente de Cruzados

, presidente de Cruzados Jorge Uauy , presidente de Palestino

, presidente de Palestino Pablo Ramírez, gerente general de Coquimbo Unido

Por parte del futuro gobierno estarían presentes la futura ministra del Deporte Natalia Duco y el subsecretario Andrés Otero. La intención de los dirigentes del fútbol sería plantear inquietudes sobre los efectos que podría tener la reforma en la actividad.

¿Qué cambios busca introducir el proyecto que modifica la ley de SADP?

Más allá del impacto institucional, la iniciativa también aborda varios aspectos estructurales del fútbol chileno.

Entre los temas que aparecen en el debate están:

el fin de la multipropiedad de clubes

una regulación más clara del rol de los representantes

mayor transparencia sobre los propietarios de las instituciones

Son puntos que incluso dentro del propio fútbol generan consenso, aunque existen diferencias respecto a cómo deberían aplicarse.

¿Qué falta para que la reforma a la ley de SADP se convierta en ley?

Aunque el Senado aprobó el proyecto, el proceso legislativo aún no termina. El siguiente paso será la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la iniciativa deberá ser ratificada antes de convertirse en ley.

Los plazos aún son inciertos, ya que el nuevo Congreso para el período 2026-2030 todavía debe constituirse formalmente.

Mientras tanto, el autor de la iniciativa, el senador Matías Walker, pidió que el próximo gobierno mantenga la urgencia legislativa para acelerar su tramitación.

En resumen

El Senado aprobó el proyecto que busca reformar la ley de SADP .

. La medida podría modificar la estructura institucional del fútbol chileno.

La ANFP y los clubes ya comenzaron reuniones internas para analizar el escenario.

Dirigentes del fútbol buscan abrir diálogo con el próximo gobierno de José Antonio Kast .

. El proyecto aún debe ser ratificado por la Cámara de Diputados.

El debate por la ley de SADP abre un nuevo escenario para el fútbol chileno. Sigue en Al Aire Libre todas las novedades sobre la ANFP, los clubes y los cambios que podrían marcar el futuro del balompié nacional.