Una tremenda noticia llega desde el Congreso Nacional, ya que el Senado aprobó la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Porfesionales, que busca separar la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile y acabar con la multipropiedad en el balompié nacional.

Este es un gran hito, ya que hace cerca de 10 años que estaba en tramitación, por lo que es un paso importante, aunque falta todavía para que la ley quede decretada.

Senado aprobó la Ley SADP: cuáles son los beneficios para el fútbol chileno

La reforma se aprobó en particular con 34 votos a favor, y ninguno en contra, además de las abstenciones de los senadores UDI Javier Macaya y Gustavo Sanhueza, esto en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. En la ocasión estuvo presente el ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

La idea de esto es que la liga profesional tenga una institución aparte de la que rige las selecciones chilenas, para que sus competencias tengan su propio financiamiento y un presidente distinto, entre otros muchos aspectos importantes.

También se busca evitar que una persona sea dueña de acciones en más de un club, lo que será fiscalizado a través de un registro de beneficiarios finales de los clubes, lo que además terminará con los “palos blancos” en la propiedad de los equipos.

El senador Matías Walker, quien fue uno de los impulsores de que se votara estar ley, señaló: “No escuchamos al factoring, no escuchamos a las casas de apuestas con sede en Aragua. Escuchamos al sindicato de futbolistas, porque ellos son los protagonistas”.

¿Cuál es el siguiente paso en la Ley SADP?

Ahora este proyecto de ley debe votarse en la Cámara de Diputados y sí también triunfa en esa instancia ya puede promulgarse como Ley de la República, por lo que aún falta ese paso más que relevante.

Aún no hay fecha para que se desarrolle esa votación en la Cámara baja, por lo que debemos esperar un último esfuerzo parlamentario para que se materialicen cambios profundos en el fútbol chileno.

