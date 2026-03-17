Este viernes 20 de marzo arranca la Copa de la Liga 2026, nuevo torneo del fútbol chileno que contará con la participación de los 16 equipos de la Primera División.

Si bien quedan solo algunos días para el inicio de la competencia, una de las grandes interrogantes era cómo sería el trofeo. Eso quedó atrás este martes, puesto que la ANFP dio a conocer la copa que se llevará el campeón, el que además, obtendrá un cupo a la Copa Libertadores 2027.

¿Cómo es el trofeo de la Copa de la Liga?

Esta jornada la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) presentó oficialmente la Copa de la Liga, torneo que tendrá este 2026 su primera edición.

En el acto encabezado por el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, se reveló el trofeo que obtendrá el campeón de la competencia, poniendo fin a la incertidumbre por conocer la ansiada copa.

El trofeo destaca por su imponente color plateado y un balón que se encuentra en la parte superior. En la fase, en tanto, aparece el logo y el nombre del torneo.

¿Cuál es el premio para el ganador de la Copa de la Liga?

Además del trofeo, el campeón de la Copa de la Liga tendrá un importante premio, puesto que se quedará con el Chile 3 a la Copa Libertadores 2027.

Pero eso no es todo, ya que además, sacará boletos para la Supercopa 2027, torneo en el que también participa el monarca de la Copa Chile 2026, y el campeón y subcampeón del Campeonato Nacional.

¿Cuándo arranca la Copa de la Liga 2026?

La Copa de la Liga 2026 arranca este viernes 20 de marzo. El partido que dará el vamos a la competición será el de Universidad de Chile ante Deportes La Serena en el Estadio Nacional.

Recordar que este torneo consta de cuatro grupos de cuatro equipos y los ganadores de cada grupo accederán directamente a las semifinales.

¿Cuáles son los grupos de la Copa de la Liga 2026?

Los grupos de la Copa de la Liga 2026 quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A:

Colo Colo

Coquimbo Unido

Deportes Concepción

Huachipato

Grupo B:

Cobresal

Universidad Católica

Universidad de Concepción

Ñublense

Grupo C:

Deportes Limache

Everton de Viña del Mar

O’Higgins

Palestino

Grupo D:

Audax Italiano

Deportes La Serena

Universidad de Chile

Unión La Calera

En resumen

Se conoció el trofeo: La ANFP presentó el torneo y el trofeo que ganará el campeón de la Copa de la Liga 2026.

La ANFP presentó el torneo y el trofeo que ganará el campeón de la Copa de la Liga 2026. Arranca la Copa de la Liga: El torneo inicia este viernes 20 de marzo.

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