Este lunes, el Estadio Monumental no solo fue testigo del regreso de Colo Colo a la cima del Campeonato Nacional 2026 tras vencer a Huachipato. En los pasillos del sector Océano, Aníbal Mosa se robó todas las miradas al realizar un particular “canje” de emergencia. El dirigente no toleró que un fanático luciera la camiseta con el dorsal de Juan Martín Lucero, actual jugador de Universidad de Chile, y decidió intervenir personalmente.

“Usted no puede venir con esa camiseta, así que le hago una propuesta: usted se saca esa polera y nosotros le damos una nueva”, lanzó un Mosa “termo” que sacó aplausos espontáneos entre los presentes. El hincha aceptó el trato de inmediato y entregó la prenda del “Gato”, la cual fue tratada casi como un trofeo de guerra antes de la drástica sentencia del presidente.

¿Por qué Aníbal Mosa le quitó la camiseta de Lucero a un hincha?

El rencor por la salida de Juan Martín Lucero y su reciente fichaje en la U sigue a flor de piel en Pedrero. Mosa, al percatarse de que el hincha portaba el nombre del argentino, enfatizó que “este nombre no es bienvenido aquí”. Para el dirigente, ver el estampado del “Gato” en el Monumental es una falta a los códigos actuales del club, por lo que decidió entregar una indumentaria oficial 2026 para “limpiar” la tribuna de rastros del delantero.

Pese a la efervescencia del momento, donde algunos hinchas pidieron pisotear la prenda del hoy atacante azul, Aníbal Mosa mantuvo un límite institucional. El dirigente levantó la polera del suelo y evitó que fuera dañada por un motivo sagrado: “No, cuidado, que tiene el escudo de Colo Colo”. Eso sí, posó con el nombre hacia abajo para las cámaras y bromeó con que la prenda iría directo “a la hoguera”.

Colo Colo líder: El presente albo tras vencer a Huachipato

Más allá de la anécdota de Mosa, el “Cacique” vivió una noche redonda. Los dirigidos por Fernando Ortiz se impusieron con comodidad a los Siderúrgicos, resultado que les permitió superar a Deportes Limache y retomar la cima de la tabla de posiciones. Con el debut de Diego Ulloa como seleccionado nacional en el horizonte, el ambiente en Macul es de total optimismo.

El gesto de Mosa, reportado por Redgol, ratifica la postura de Blanco y Negro frente a la “traición” de Lucero, quien hace pocas semanas celebró un gol ante su ex club en el Superclásico. La movida mediática del presidente no solo sirvió para ganarse el cariño de la galería en un sector siempre crítico como Océano, sino también para marcar territorio en un año donde Colo Colo apuesta todo por el campeonato.

En resumen

El trato: Mosa cambió una camiseta de Lucero por una nueva a un hincha.

Mosa cambió una camiseta de Lucero por una nueva a un hincha. La frase: “Este nombre no es bienvenido aquí; a la hoguera”.

“Este nombre no es bienvenido aquí; a la hoguera”. Respeto al escudo: El presidente impidió que pisotearan la polera por tener la insignia alba.

El presidente impidió que pisotearan la polera por tener la insignia alba. Resultado: Colo Colo venció a Huachipato y es puntero de la Liga de Primera.

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