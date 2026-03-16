Llegó el día. Colo Colo salta al Monumental para cerrar la fecha 7 del Campeonato Nacional 2026 con la obligación de recuperar la cima ante Huachipato. Pero este lunes no es uno cualquiera: será una jornada doble histórica con el debut del equipo femenino y el cierre del masculino en un estadio que promete estar lleno y vibrando desde temprano.

En lo futbolístico, Fernando Ortiz ya tendría definida su formación, manteniendo la línea de tres que dejó buenas sensaciones ante Audax. Sin embargo, hay decisiones que generan debate: Javier Correa volvería a ser suplente, Claudio Aquino tampoco iría desde el inicio y la presión por sostener el liderato se siente. Además, desde el cuadro acerero advirtieron que “no están tan lejos” del Cacique. El puntero se juega más que tres puntos.

⚪⚫ Todas las noticias de Colo Colo hoy lunes 16 de marzo

En resumen

🔵 Colo Colo repetiría formación con línea de tres.

⚽ Correa y Aquino arrancarían desde el banco.

🏟️ Jornada doble histórica con femenino y masculino.

🔥 Huachipato advierte que no se siente inferior.

🤝 Ortiz recibe respaldo interno, pero su continuidad sigue ligada a resultados.

🏆 El Cacique necesita ganar para recuperar la cima.

Sigue en AlAireLibre.cl el Colo Colo HOY minuto a minuto: formación confirmada, ambiente en el Monumental, reacciones en vivo y todo lo que ocurra en el histórico Súper Lunes.