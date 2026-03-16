Colo Colo recibió a Huachipato en el cierre de la fecha 7 del Campeonato Nacional. El cuadro de Fernando Ortiz quería retomar el liderato del torneo tras la victoria de Limache en El Salvador. La visita con el tambaleante andar de Jaime García en la banca, que llegaba al Monumental con la idea de al menos llevarse un punto de vuelta para Talcahuano.

Los goles de Colo Colo vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Álvaro Madrid abrió la cuenta para el local en los 43′ y con violento remate puso el 1-0, ya bien entrado el partido, un llamado del Var cambió un córner por penal, que Claudio Aquino marcó en el 84′, así se estructuró el 2 a 0 final.

Estadísticas de Colo Colo vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7 Colo Colo 0 0 Primera parte Huachipato

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Huachipato?

Los próximos duelos serán por la Copa de la Liga.

Colo Colo

🆚 Coquimbo Unido

🏟️ Estadio Monumental

📆 Sábado 21 de marzo

🕛 18:00 horas

Huachipato

🆚 Deportes Concepción

🏟️ Estadio Cap Acero

📆 Sábado 21 de marzo

🕣 12:00 horas