Deportes Concepción volvió a rugir de local y logró una importantísima ante Huachipato, actual escolta del Campeonato Nacional 2026. El León de Collao se impusó por 2-0 ante los Acereros en el Estadio Ester Roa Rebolledo, y logra escapar del fondo de la tabla.

Con la victoria del local, Deportes Concepción trepa a la penúltima posición con 11 unidades, ya que supera a Unión La Calera que cayó la jornada de ayer. Por su parte, Huachipato pierde la oportunidad de recortar distancia con el líder, Colo Colo, y se posiciona segundo con 22 puntos.

Los goles de Concepción vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

El León de Collao salió con todo a buscar los tres puntos en casa, y después de buscar incansablemente la apertura del marcador la logró a la media hora del primer tiempo. Tras un centro de Cáceres que no logra despejar el arquero acerero, el balón quedó en los pies de Ethan Espinoza, quien con un remate al primer palo del arquero marcó el primero de Deportes Concepción.

En el segundo tiempo Huachipato salió a buscar el empate, pero los locales aprovecharon los espacios que dejaba en el medio campo la visita. A los 69′ minutos, Ethan Espinoza entró al área y sufrió una falta evidente de Osorio, que el árbitro no dudó en cobrar la pena máxima. El encargado del penal fue Joaquín Larrivey, que no perdonó y aseguró los tres puntos para el León de Collao en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Estadísticas de Concepción vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 13 Deportes Concepción 2 0 Half Time : 1 0 Finalizado Huachipato Ethan Espinoza 32′ Joaquín Larrivey 70′ Leenhan Romero 47′

Nelson Sepulveda 87′ Alvaro Abarzua 6′

Alvaro Abarzua 6′ Nicolas Vargas 85′

Nicolas Vargas 85′ Martin Ezequiel Canete 88′

Martin Ezequiel Canete 88′ Lionel Altamirano 90′ Summary

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Match Stats

Team Stats 90 + 1 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Lionel Altamirano 88 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Martin Ezequiel Canete 87 ‘ Deportes Concepción Tarjeta amarilla : Nelson Sepulveda 85 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Nicolas Vargas 84 ‘ Deportes Concepción Sustitución entra : Carlos Escobar 84 ‘ Deportes Concepción Sustitución sale : Joaquín Larrivey 84 ‘ Deportes Concepción Sustitución entra : Nelson Sepulveda 84 ‘ Deportes Concepción Sustitución sale : Ethan Espinoza 77 ‘ Huachipato Sustitución entra : Martin Ezequiel Canete 77 ‘ Huachipato Sustitución sale : Santiago Silva 75 ‘ Deportes Concepción Sustitución entra : Mario Sandoval 75 ‘ Deportes Concepción Sustitución sale : Leenhan Romero 75 ‘ Deportes Concepción Sustitución entra : Matias Cavalleri 75 ‘ Deportes Concepción Sustitución sale : Aldrix Jara 70 ‘ Deportes Concepción Penalti : Joaquín Larrivey 61 ‘ Huachipato Sustitución entra : Juan Figueroa 61 ‘ Huachipato Sustitución sale : Lucas Velasquez 47 ‘ Deportes Concepción Tarjeta amarilla : Leenhan Romero 46 ‘ Huachipato Sustitución entra : Mario Briceno 46 ‘ Huachipato Sustitución sale : Maximiliano Rodriguez 32 ‘ Deportes Concepción Gol regular : Ethan Espinoza 6 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Alvaro Abarzua 6 ‘ Deportes Concepción Sustitución entra : Leenhan Romero 6 ‘ Deportes Concepción Sustitución sale : Valencia ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Ethan Espinoza! Amonestación para Alvaro Abarzua. Cambio: se retira Valencia y entra en su lugar Leenhan Romero. El árbitro da inicio al encuentro. Deportes Concepción Deportes Concepción 4-3-3 25 Nicolas

Araya 4 Ariel

Caceres 21 Norman

Rodriguez 37 Fausto

Grillo 22 Misael

Davila 20 Jorge

Henriquez 18 Yonathan

Rodriguez 10 Valencia 19 Aldrix

Jara 32 Joaquín

Larrivey 30 Ethan

Espinoza Entrenador

0 Walter Lemma

Suplentes

1 Cesar



2 Martin Ramirez Alfaro



9 Carlos Escobar



11 Bryan Vejar



16 Mario Sandoval



24 Matias Cavalleri



26 Leenhan Romero



27 Nelson Sepulveda



29 Dilan Varas

Huachipato Huachipato 4-4-2 12 Christian

Bravo 2 Nelson

Guaiquil 5 Rafael

Caroca 14 Nicolas

Vargas 27 Lucas

Velasquez 33 Alvaro

Abarzua 6 Claudio

Sepulveda 8 Santiago

Silva 23 Cris

Martinez 9 Lionel

Altamirano 15 Maximiliano

Rodriguez Entrenador

0 Jaime Garcia

Suplentes

49 Ignacio Cruzat



7 Mario Briceno



10 Martin Ezequiel Canete



11 Juan Figueroa



13 Renzo Malanca



24 Maicol Leon



36 Maximiliano Osorio



38 Sebastian Melgarejo



18 Benjamin Ampuero

7 Faltas Cometidas 3 0 Fuera de Juego 0 50 Posesión de Balón 50 0 Tarjetas Amarillas 1 2 Tiros Fuera 1 4 Tiros a Puerta 0 1 Corners 2 0 Tarjetas Rojas 0 2 Saques de Portería 2 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 0 0 Paradas 2 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 1 Corners 1ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 6 Faltas Cometidas 1ª Mitad 3 Last Confrontations HUA 2 – 0 DEP 10/07/2025 DEP 1 – 1 HUA 02/07/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Concepción y Huachipato?

Deportes Concepción tendrá que viajar hasta Santiago para visitar a Universidad de Chile. El duelo entre Bullangueros y el León de Collao se disputará el próximo sábado 30 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

Por su parte, Huachipato tendrá que sacudirse del golpe sufrido ante los lilas y deberá recibir a Universidad Católica. El duelo entre Acereros y Cruzados se jugará el próximo domingo 31 de mayo en el Estadio Huachipato desde las 15:00 horas.