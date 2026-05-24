Deportes Concepción volvió a rugir de local y logró una importantísima ante Huachipato, actual escolta del Campeonato Nacional 2026. El León de Collao se impusó por 2-0 ante los Acereros en el Estadio Ester Roa Rebolledo, y logra escapar del fondo de la tabla.
Con la victoria del local, Deportes Concepción trepa a la penúltima posición con 11 unidades, ya que supera a Unión La Calera que cayó la jornada de ayer. Por su parte, Huachipato pierde la oportunidad de recortar distancia con el líder, Colo Colo, y se posiciona segundo con 22 puntos.
Los goles de Concepción vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026
El León de Collao salió con todo a buscar los tres puntos en casa, y después de buscar incansablemente la apertura del marcador la logró a la media hora del primer tiempo. Tras un centro de Cáceres que no logra despejar el arquero acerero, el balón quedó en los pies de Ethan Espinoza, quien con un remate al primer palo del arquero marcó el primero de Deportes Concepción.
En el segundo tiempo Huachipato salió a buscar el empate, pero los locales aprovecharon los espacios que dejaba en el medio campo la visita. A los 69′ minutos, Ethan Espinoza entró al área y sufrió una falta evidente de Osorio, que el árbitro no dudó en cobrar la pena máxima. El encargado del penal fue Joaquín Larrivey, que no perdonó y aseguró los tres puntos para el León de Collao en el Estadio Ester Roa Rebolledo.
Estadísticas de Concepción vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026
- Ethan Espinoza 32′
- Joaquín Larrivey 70′
- Leenhan Romero 47′
- Nelson Sepulveda 87′
- Alvaro Abarzua 6′
- Nicolas Vargas 85′
- Martin Ezequiel Canete 88′
- Lionel Altamirano 90′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Araya
Caceres
Rodriguez
Grillo
Davila
Henriquez
Rodriguez
Jara
Larrivey
Espinoza
- Entrenador
-
0Walter Lemma
- Suplentes
-
1Cesar
-
2Martin Ramirez Alfaro
-
9Carlos Escobar
-
11Bryan Vejar
-
16Mario Sandoval
-
24Matias Cavalleri
-
26Leenhan Romero
-
27Nelson Sepulveda
-
29Dilan Varas
Bravo
Guaiquil
Caroca
Vargas
Velasquez
Abarzua
Sepulveda
Silva
Martinez
Altamirano
Rodriguez
- Entrenador
-
0Jaime Garcia
- Suplentes
-
49Ignacio Cruzat
-
7Mario Briceno
-
10Martin Ezequiel Canete
-
11Juan Figueroa
-
13Renzo Malanca
-
24Maicol Leon
-
36Maximiliano Osorio
-
38Sebastian Melgarejo
-
18Benjamin Ampuero
¿Cuándo vuelven a jugar Concepción y Huachipato?
Deportes Concepción tendrá que viajar hasta Santiago para visitar a Universidad de Chile. El duelo entre Bullangueros y el León de Collao se disputará el próximo sábado 30 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nacional.
Por su parte, Huachipato tendrá que sacudirse del golpe sufrido ante los lilas y deberá recibir a Universidad Católica. El duelo entre Acereros y Cruzados se jugará el próximo domingo 31 de mayo en el Estadio Huachipato desde las 15:00 horas.