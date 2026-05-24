Deportes Concepción volvió a rugir de local y logró una importantísima ante Huachipato, actual escolta del Campeonato Nacional 2026. El León de Collao se impusó por 2-0 ante los Acereros en el Estadio Ester Roa Rebolledo, y logra escapar del fondo de la tabla.

Con la victoria del local, Deportes Concepción trepa a la penúltima posición con 11 unidades, ya que supera a Unión La Calera que cayó la jornada de ayer. Por su parte, Huachipato pierde la oportunidad de recortar distancia con el líder, Colo Colo, y se posiciona segundo con 22 puntos.

Los goles de Concepción vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

El León de Collao salió con todo a buscar los tres puntos en casa, y después de buscar incansablemente la apertura del marcador la logró a la media hora del primer tiempo. Tras un centro de Cáceres que no logra despejar el arquero acerero, el balón quedó en los pies de Ethan Espinoza, quien con un remate al primer palo del arquero marcó el primero de Deportes Concepción.

En el segundo tiempo Huachipato salió a buscar el empate, pero los locales aprovecharon los espacios que dejaba en el medio campo la visita. A los 69′ minutos, Ethan Espinoza entró al área y sufrió una falta evidente de Osorio, que el árbitro no dudó en cobrar la pena máxima. El encargado del penal fue Joaquín Larrivey, que no perdonó y aseguró los tres puntos para el León de Collao en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Estadísticas de Concepción vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 13
Deportes Concepción
24/05/2026 12:30
2
0
Half Time : 1 0
Finalizado
Huachipato
  • Ethan Espinoza 32′
  • Joaquín Larrivey 70′
  • Leenhan Romero 47′
  • Nelson Sepulveda 87′
  • Alvaro Abarzua 6′
  • Nicolas Vargas 85′
  • Martin Ezequiel Canete 88′
  • Lionel Altamirano 90′
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  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
90 + 1 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Lionel Altamirano
88 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Martin Ezequiel Canete
87 ‘
Deportes Concepción
Tarjeta amarilla : Nelson Sepulveda
85 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Nicolas Vargas
84 ‘
Deportes Concepción
Sustitución entra : Carlos Escobar
84 ‘
Deportes Concepción
Sustitución sale : Joaquín Larrivey
84 ‘
Deportes Concepción
Sustitución entra : Nelson Sepulveda
84 ‘
Deportes Concepción
Sustitución sale : Ethan Espinoza
77 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Martin Ezequiel Canete
77 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Santiago Silva
75 ‘
Deportes Concepción
Sustitución entra : Mario Sandoval
75 ‘
Deportes Concepción
Sustitución sale : Leenhan Romero
75 ‘
Deportes Concepción
Sustitución entra : Matias Cavalleri
75 ‘
Deportes Concepción
Sustitución sale : Aldrix Jara
70 ‘
Deportes Concepción
Penalti : Joaquín Larrivey
61 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Juan Figueroa
61 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Lucas Velasquez
47 ‘
Deportes Concepción
Tarjeta amarilla : Leenhan Romero
46 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Mario Briceno
46 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Maximiliano Rodriguez
32 ‘
Deportes Concepción
Gol regular : Ethan Espinoza
6 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Alvaro Abarzua
6 ‘
Deportes Concepción
Sustitución entra : Leenhan Romero
6 ‘
Deportes Concepción
Sustitución sale : Valencia
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Ethan Espinoza!
Amonestación para Alvaro Abarzua.
Cambio: se retira Valencia y entra en su lugar Leenhan Romero.
El árbitro da inicio al encuentro.
Deportes Concepción
4-3-3
Nicolas Araya 25
Nicolas
Araya
Ariel Caceres 4
Ariel
Caceres
Norman Rodriguez 21
Norman
Rodriguez
Fausto Grillo 37
Fausto
Grillo
Misael Davila 22
Misael
Davila
Jorge Henriquez 20
Jorge
Henriquez
Yonathan Rodriguez 18
Yonathan
Rodriguez
Valencia 10
Valencia
Aldrix Jara 19
Aldrix
Jara
Joaquín Larrivey 32
Joaquín
Larrivey
Ethan Espinoza 30
Ethan
Espinoza
  • Entrenador
  • 0
    Walter Lemma
  • Suplentes
  • 1
    Cesar
  • 2
    Martin Ramirez Alfaro
  • 9
    Carlos Escobar
  • 11
    Bryan Vejar
  • 16
    Mario Sandoval
  • 24
    Matias Cavalleri
  • 26
    Leenhan Romero
  • 27
    Nelson Sepulveda
  • 29
    Dilan Varas
Huachipato
4-4-2
Christian Bravo 12
Christian
Bravo
Nelson Guaiquil 2
Nelson
Guaiquil
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Nicolas Vargas 14
Nicolas
Vargas
Lucas Velasquez 27
Lucas
Velasquez
Alvaro Abarzua 33
Alvaro
Abarzua
Claudio Sepulveda 6
Claudio
Sepulveda
Santiago Silva 8
Santiago
Silva
Cris Martinez 23
Cris
Martinez
Lionel Altamirano 9
Lionel
Altamirano
Maximiliano Rodriguez 15
Maximiliano
Rodriguez
  • Entrenador
  • 0
    Jaime Garcia
  • Suplentes
  • 49
    Ignacio Cruzat
  • 7
    Mario Briceno
  • 10
    Martin Ezequiel Canete
  • 11
    Juan Figueroa
  • 13
    Renzo Malanca
  • 24
    Maicol Leon
  • 36
    Maximiliano Osorio
  • 38
    Sebastian Melgarejo
  • 18
    Benjamin Ampuero
7
Faltas Cometidas
3
0
Fuera de Juego
0
50
Posesión de Balón
50
0
Tarjetas Amarillas
1
2
Tiros Fuera
1
4
Tiros a Puerta
0
1
Corners
2
0
Tarjetas Rojas
0
2
Saques de Portería
2
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
0
0
Paradas
2
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
1
Corners 1ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
3
Last Confrontations
HUA 2 – 0 DEP 10/07/2025
DEP 1 – 1 HUA 02/07/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Concepción y Huachipato?

Deportes Concepción tendrá que viajar hasta Santiago para visitar a Universidad de Chile. El duelo entre Bullangueros y el León de Collao se disputará el próximo sábado 30 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

Por su parte, Huachipato tendrá que sacudirse del golpe sufrido ante los lilas y deberá recibir a Universidad Católica. El duelo entre Acereros y Cruzados se jugará el próximo domingo 31 de mayo en el Estadio Huachipato desde las 15:00 horas.

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