Datos Clave Cruce al límite: El atacante protagonizó un tenso encontronazo al minuto 72 con un defensor rival, llegando a solicitar su sustitución por la frustración. Descargo sin filtro: Apuntó directamente a insultos que involucraron a su entorno familiar y su condición de paraguayo nacionalizado chileno. Presente deportivo: El lamentable episodio empañó una jornada redonda para su club, que escaló decididamente a la plaza de sublíder exclusivo del torneo.

A pesar de que la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2026 estuvo marcada por intensas emociones en la lucha por la parte alta de la tabla, las canchas locales volvieron a quedar en el ojo del huracán debido a una repudiable situación extrafutbolística.

Tras sellarse un vital compromiso en la zona sur del país, un histórico ariete de la división de honor alzó la voz para destapar una grave agresión verbal sufrida en pleno campo de juego. El atacante denunció públicamente que se vulneraron los códigos éticos más elementales de la actividad, transformando un festejo deportivo en un profundo debate sobre el respeto entre profesionales.

¿Qué pasó con Cris Martínez en el partido de Huachipato vs Unión La Calera?

El conjunto de Talcahuano celebró este domingo una importante victoria por 3-1 sobre Unión La Calera en el Estadio CAP, resultado que consolidó a los acereros con 22 unidades como los flamantes sublíderes de la Liga de Primera, manteniéndose a tiro de cañón del puntero Colo Colo. Sin embargo, la alegría por los tres puntos quedó completamente en un segundo plano debido a la enorme polémica que protagonizó el delantero Cris Martínez de 33 años.

El incidente clave se originó en el minuto 72 del compromiso, cuando el atacante paraguayo nacionalizado chileno disputó un balón dividido con el defensor cementero Christopher Díaz. Lo que comenzó como un roce típico de partido derivó rápidamente en una acalorada discusión verbal al borde de la cancha. A medida que se acercaban al arco sur, las revoluciones aumentaron al punto de que Martínez estalló en frustración y comenzó a solicitarle airadamente el cambio a su cuerpo técnico, mientras dialogaba con el juez principal. El árbitro central optó por cortar la tensión por lo sano mostrándole tarjeta amarilla a cada uno de los involucrados, ocultando una trampa verbal que no logró ser captada por la transmisión oficial de televisión.

El duro descargo de Cris Martínez tras los insultos en el Campeonato Nacional

Aunque en las tribunas y las redes sociales algunos fanáticos tildaron la reacción del exjugador de San Luis de Quillota y Deportes Temuco como una simple “pataleta” del partido, el propio futbolista de Huachipato se encargó de romper el silencio durante la madrugada de este lunes para destapar la verdadera gravedad de los epítetos recibidos en la usina.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el referente siderúrgico —quien defiende la camiseta negriazul desde la temporada 2019— descargó toda su furia con una categórica declaración que apunta directo a la falta de códigos de su colega de profesión:

“Hay colegas que cuando no les alcanza el nivel ni la cabeza, intentan jugar sucio. Meterse con la familia o con la nacionalidad para desestabilizar no te hace más competitivo, te hace más mediocre y miserable”, denunció de forma tajante el atacante damnificado.

Para cerrar su comentada publicación, la figura de la escuadra acerera recalcó el daño moral que genera este tipo de conductas en el profesionalismo actual, dejando un claro mensaje de cara a las próximas jornadas del certamen: “El fútbol tiene códigos que para muchos son sagrados y hoy se cruzó una línea que nunca debió tocarse o cruzarse”, sentenció, recibiendo el respaldo transversal del plantel de honor de Talcahuano. Por ahora, Unión La Calera no ha emitido ninguna versión oficial respecto a la acusación que pesa sobre su defensor central.