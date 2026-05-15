Huachipato y Unión La Calera se enfrentan este domingo 17 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Huachipato de Talcahuano, por la fecha 12 del Campeonato Nacional. Los Acereros vienen de un empate sin goles ante Deportes La Serena en La Portada por el torneo, aunque su último partido fue un 2-2 ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga. Están terceros en la tabla y reciben el duelo con la mentalidad de escalar.

Los Cementeros, en cambio, atraviesan un momento difícil: cayeron 1-2 ante Coquimbo en el torneo, y aunque cerraron bien la semana con un triunfo 1-0 sobre la U en la Copa de la Liga, sus 10 puntos en 11 fechas los tienen demasiado cerca de la zona de peligro.

El historial reciente favorece a los locales: el último cruce entre ambos fue el 9 de agosto de 2025 y terminó 1-0 para Huachipato. El antecedente refuerza la condición de favorito del equipo siderúrgico, aunque Unión La Calera llega con la urgencia de quien no puede darse el lujo de perder.

¿Dónde y cómo ver en vivo Huachipato vs Unión La Calera?

El partido se transmite por TNT Sports Premium en señal de cable y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Huachipato vs Unión La Calera?

Fecha: Domingo 17 de mayo

Hora: 12:30 horas

Estadio: Huachipato, Talcahuano

El partido será dirigido por Rodrigo Carvajal, con Cristian Cerda y Diego Vidal como asistentes. Matías Valenzuela actuará como cuarto árbitro, mientras que Mario Salvo y Dione Rissios se desempeñarán como árbitros VAR.

Cómo llegan Huachipato y Unión La Calera a la fecha 12 del Campeonato Nacional

Huachipato no gana por el torneo desde antes de su empate 0-0 ante Deportes La Serena en La Portada, resultado que frenó su impulso en la tabla. Aun así, los de Jaime García se mantienen terceros con 19 puntos, producto de 6 triunfos, 1 empate y 4 derrotas en 11 partidos. El partido en casa ante un rival en apuros, es una oportunidad clara para volver a sumar tres puntos y seguir presionando a los líderes.

Unión La Calera llega en una situación comprometida. La derrota 1-2 ante Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional los dejó en el puesto 15 con apenas 10 puntos, con un registro de 3 triunfos, 1 empate y 7 derrotas en 11 fechas. El triunfo 1-0 sobre la U en la Copa de la Liga entregó algo de aire anímico, pero la realidad del torneo es preocupante para el equipo de Martín Cicotello, que necesita puntos de manera urgente para alejarse del descenso.

Formaciones probables para Huachipato vs Unión La Calera

Huachipato dispondría de Lionel Altamirano y Álvaro Abarzúa como referentes ofensivos, con Juan Ignacio Figueroa acompañando en el ataque. La probable alineación: Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Benjamín Mellado, Rafael Caroca, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Ezequiel Cañete; Juan Ignacio Figueroa, Lionel Altamirano y Álvaro Abarzúa.

Unión La Calera de Martín Cicotello apostaría por Sebastián Sáez como punta, respaldado por un esquema de cinco en el mediocampo que incluye a Bayron Oyarzo y Kevin Méndez por los costados. La formación probable: Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Cristián Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Rodrigo Cáseres; Joan Cruz, Joaquín Soto, Juan Manuel Requena, Kevin Méndez, Bayron Oyarzo; y Sebastián Sáez.

Minuto a minuto de Huachipato vs Unión La Calera