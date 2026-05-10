Unión La Calera venció por la cuenta mínima a Universidad de Chile en la quinta fecha de la Copa de la Liga 2026, en un duelo clave por el Grupo D de la competencia. Los Cementeros se impusieron con un gol al primer tiempo, con el que siguen en la lucha por el cupo a la siguiente fase.

Con este resultado, La Calera trepa a la segunda posición con 10 unidades, la misma cantidad que Audax Italiano que es líder por diferencia de gol. Por su parte, la U baja a la tercera posición y se queda con 7 puntos. Para clasificar, los azules necesitan ganar en la última fecha y que los cementeros caigan ante los papayeros, esto le daría la oportunidad a la U de clasificar por diferencia de gol.

Los goles de La Calera vs U de Chile por la Copa de la Liga 2026

En el duelo que se vivió como una verdadera final, fueron los Cementeros quienes aprovecharon los errores en la defensiva de la U, ya que a los 38’ del primer tiempo Francisco Pozzo logró eludir a Calderón y a Castellón. En el área chica el atacante calerano le sirvió el gol a su compañero Carlo Villanueva que solamente cruzó el balón para marcar la apertura del marcador.

Al iniciar el segundo tiempo, Nicolás Fernández era bajado en el área por Daniel Gutiérrez, por lo que el juez central cobró penal para la escuadra universitaria. El árbitro fue llamado por el VAR para revisar la jugada, y el árbitro decidió que no había penal porque los dos jugadores se estaban agarrando en el área.

¿Cuándo vuelven a jugar La Calera y U de Chile por la Copa de la Liga 2026?

Unión La Calera llega a la última jornada del Grupo D con chances de clasificar a la fase final de la Copa de la Liga. Los Cementeros deberán visitar a Deportes La Serena por la sexta fecha de la competición. El duelo entre granates y caleranos se disputará el domingo 7 de junio en el Estadio La Portada a partir de las 12:30 horas.

Por su parte, la Universidad de Chile necesita un milagro para avanzar de fase en la última fecha de la competición. En la sexta jornada los azules deberán recibir a Audax Italiano en el Estadio Nacional. El duelo entre universitarios e itálicos se jugará en paralelo al de La Serena y La Calera, en el cierre del Grupo D.