Huachipato venció por 1-0 a Concepción y lo eliminó de la Copa de la Liga 2026 a falta de dos fechas para que termine la primera fase. Los lilas se quedaron con apenas un punto en el Grupo A, que también componen Colo Colo y Coquimbo Unido.

Los Acereros quedaron con cuatro unidades y también la tienen difícil. Deben ganar sus dos duelos restantes y esperar otros resultados para capturar el único cupo a semifinales de la competición.

Los goles de Concepción vs Huachipato por la Copa de la Liga 2026

Enl primer tiempo el destino fue injusto con Concepción: el León de Collao lamentó la anulación de un gol tras revisión en el VAR por una falta en la mitad de la cancha, mientras que Leonardo Valencia falló un penal, dos situaciones que bien pudieron permitir que el elenco de Walter Lemma se fuera en ventaja al descanso.

Por su parte, Huachipato fue efectivo en el complemento y marcó el único tanto del compromiso en los 57 minutos gracias a Lionel Altamirano, quien con un remate con mucho efecto al segundo palo batió al arquero Nery Veloso. Esa ventaja la pudieron mantener con gran aplicación hasta el término del compromiso.