Palestino y Deportes Concepción abren el telón de la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2026 este jueves 23 de abril en el Estadio Municipal de La Cisterna. Los Árabes buscan acercarse a la zona media de la tabla, mientras que el León de Collao llega con la necesidad urgente de romper su sequía de triunfos.

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Palestino vs Concepción, minuto a minuto

La previa de Palestino vs Concepción

Dos equipos que necesitan los tres puntos por razones distintas se cruzan este jueves en La Cisterna. Palestino marcha 8° en la tabla con 14 puntos tras 10 partidos, en una campaña que alterna buenos pasajes con caídas inesperadas como la goleada 6-1 ante Universidad Católica. Los árabes tienen dos victorias seguidas y buscarán aprovechar esa racha positiva como local ante el colista del campeonato.

Deportes Concepción es el último de la tabla con apenas 5 puntos en 10 partidos, siendo el equipo que más ha sufrido en este campeonato desde el arranque. El León de Collao llega a La Cisterna en su peor momento del año y el empate 3-3 ante La Serena de la Fecha 10 demostró que el equipo tiene ataques, pero no sabe defender. Un triunfo en Santiago, sin embargo, sería un golpe de efecto mayúsculo que podría cambiar completamente el estado anímico del plantel del técnico Walter Lema.

Formaciones de Palestino vs Concepción

Formación de Palestino

Sebastián Pérez; Ian Gárquez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Martín Araya; Nicolás Meza, Jason León, Francisco Montes, Sebastián Gallegos; César Munder y Ronnie Fernández. DT: Cristian “La Nona” Muñoz.

Formación de Deportes Concepción

Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Cristián Suárez, Dilan Varas, Brayan Véjar; Ignacio Mesías, Aldrix Jara, Jorge Henríquez, Misael Dávila; Matías Cavalleri y Joaquín Larrivey. DT: Walter Lemma.

¿Dónde ver Palestino vs Concepción en vivo?

El duelo entre Palestino y Deportes Concepción se jugará este jueves 23 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, Santiago. El partido será transmitido exclusivamente por TNT Sports Premium y se podrá ver en streaming a través de HBO Max, ambos disponibles para todo Chile.

Así van en la Tabla de Posiciones Palestino y Deportes Concepción