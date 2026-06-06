Datos Clave ¿Cuándo juegan O’Higgins vs Palestino?: El duelo entre el Capo de Provincia y los Baisanos se disputará este domingo 7 de junio a partir de las 18:00 horas en el Estadio El Teniente. Grupo sin cambios: O’Higgins es líder con 11 puntos y Palestino tercero con 5 unidades. El resultado no afectará el primer lugar de la tabla de posiciones. ¿Quién transmite el duelo: El partido entre O’Higgins y Palestino será emitido por TNT Sports Premium y HBO Max.

O’Higgins y Palestino serán los encargados de cerrar la última fecha de la Copa de la Liga, con un duelo válido por el Grupo C de la competición. El encuentro entre el Capo de Provincia se disputará este domingo 7 de junio a partir de las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente.

El partido entre rancaguinos y los árabes será de preparación para ambas escuadras, ya que el Grupo C quedó definido durante la fecha 5 de la competición. O’Higgins es líder del grupo con 11 puntos, mientras que Palestino es tercero con 5 unidades.

A falta de una fecha para cerrar la primera fase de la competencia, el Capo de Provincia aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga, ya que Deportes Limach que es su escolta, no tiene chances de alcanzar el liderato del grupo.

¿Dónde y cómo ver en vivo O’Higgins vs Palestino?

El duelo entre O’Higgins y Palestino no contará con transmisión para la TV, ya que el partido será emitidio exclusivamente por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: El encuentro entre O’Higgins y Palestino no tendrá transmisión para la televisión.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Palestino?

Fecha: Domingo 7 de junio de 2026.

Hora: 18:00 horas.

Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua.

Cabe destacar que aún no son designados los árbitros para el encuentro entre el Capo de Provincia y los Baisanos.

Cómo llegan O’Higgins y Palestino a la fecha 6 de la Copa de la Liga

O’Higgins no cerrará su participación en la Copa de la Liga, ya que es uno de los cuatro clasificados a las semifinales de la competición. Con 3 partidos ganados y 2 empates, los dirigidos por Lucas Bovaglio están instalados en las semifinales del torneo.

Por su parte, Palestino no tuvo mostró su mejor rendimiento en el certámen, ya que registra 2 empates, 2 derrotas y 1 victoria, que fue recién en la penúltima jornada del Grupo C ante Deportes Limache. Esta victoria le otorgó la clasificación al Capo de Provincia.

Formaciones probables para O’Higgins vs Palestino

Posible formación de O’Higgins:

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Leandro Díaz; Juan Leiva, Felipe Ogaz, Martín Sarriafiore; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yáñez. DT: Lucas Bovaglio.

Posible formación de Palestino:

Sebastián Pérez; Francisco Montes, Enzo Roco, Vicente Espinoza, Jason León; Sebastián Gallegos, Nicolás Meza, Gonzalo Tapia; Bryan Carrasco, Nelson Da Silva y César Munder. DT: Guillermo Farré.

La tabla del Grupo C de la Copa de la Liga