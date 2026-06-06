O’Higgins y Palestino serán los encargados de cerrar la última fecha de la Copa de la Liga, con un duelo válido por el Grupo C de la competición. El encuentro entre el Capo de Provincia se disputará este domingo 7 de junio a partir de las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente.
El partido entre rancaguinos y los árabes será de preparación para ambas escuadras, ya que el Grupo C quedó definido durante la fecha 5 de la competición. O’Higgins es líder del grupo con 11 puntos, mientras que Palestino es tercero con 5 unidades.
A falta de una fecha para cerrar la primera fase de la competencia, el Capo de Provincia aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga, ya que Deportes Limach que es su escolta, no tiene chances de alcanzar el liderato del grupo.
¿Dónde y cómo ver en vivo O’Higgins vs Palestino?
El duelo entre O’Higgins y Palestino no contará con transmisión para la TV, ya que el partido será emitidio exclusivamente por la plataforma de streaming HBO Max.
- TV: El encuentro entre O’Higgins y Palestino no tendrá transmisión para la televisión.
- Streaming: HBO Max.
¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Palestino?
- Fecha: Domingo 7 de junio de 2026.
- Hora: 18:00 horas.
- Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua.
Cabe destacar que aún no son designados los árbitros para el encuentro entre el Capo de Provincia y los Baisanos.
Cómo llegan O’Higgins y Palestino a la fecha 6 de la Copa de la Liga
O’Higgins no cerrará su participación en la Copa de la Liga, ya que es uno de los cuatro clasificados a las semifinales de la competición. Con 3 partidos ganados y 2 empates, los dirigidos por Lucas Bovaglio están instalados en las semifinales del torneo.
Por su parte, Palestino no tuvo mostró su mejor rendimiento en el certámen, ya que registra 2 empates, 2 derrotas y 1 victoria, que fue recién en la penúltima jornada del Grupo C ante Deportes Limache. Esta victoria le otorgó la clasificación al Capo de Provincia.
Formaciones probables para O’Higgins vs Palestino
Posible formación de O’Higgins:
Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Leandro Díaz; Juan Leiva, Felipe Ogaz, Martín Sarriafiore; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yáñez. DT: Lucas Bovaglio.
Posible formación de Palestino:
Sebastián Pérez; Francisco Montes, Enzo Roco, Vicente Espinoza, Jason León; Sebastián Gallegos, Nicolás Meza, Gonzalo Tapia; Bryan Carrasco, Nelson Da Silva y César Munder. DT: Guillermo Farré.