Datos Clave Subcampeones mundiales: La selección de España se coronó campeona del Mundial 2026 tras vencer a Argentina por 1-0 en el tiempo extra de la gran final. El gesto: El presidente de la AFA, Claudio Tapia, impulsó un “minuto de aplausos” en los estadios para reconocer a Lionel Messi, Lionel Scaloni y al resto del combinado transandino. Impacto en Chile: Gracias a la autorización formal de la Conmebol, este homenaje se replicará obligatoriamente en la llave internacional entre Boca Juniors y O’Higgins de Rancagua.

El Mundial 2026 llegó a su fin con la coronación de España, equipo que levantó el trofeo tras imponerse por 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres en la prórroga. A pesar de la desilusión deportiva, en el país vecino continúan los reconocimientos para la selección liderada por Lionel Messi, y ahora las muestras de gratitud cruzarán las fronteras del fútbol local.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, utilizó sus redes sociales para anunciar un particular homenaje que involucrará a todos los equipos argentinos que participan en competencias continentales.

¿En qué consiste el homenaje a Lionel Messi y la Selección argentina?

El controvertido dirigente instauró la iniciativa denominada “Un minuto de aplausos”, la cual busca que en todos los estadios se brinde un reconocimiento al plantel albiceleste.

Tapia invitó a los hinchas a sumar su propio sello distintivo a este acto. “Que cada hinchada, en cada estadio, le pueda aportar un rasgo característico: una bandera, fuegos artificiales, una camiseta alusiva y aplausos hasta que duelan las manos”, expresó el timonel del fútbol argentino. Según sus palabras, el equipo logró una unidad nacional histórica y se consolidó como “la mejor selección de fútbol argentino de la historia”.

Gracias, @CONMEBOL, @agdws y José Astigarraga por autorizar a que los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Sudamericana puedan portar una bandera en reconocimiento a nuestra Selección, sumado al minuto de aplausos que habrá en todas las canchas de nuestro país. pic.twitter.com/KIgf57RkW8 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 21, 2026

¿Por qué la iniciativa de la AFA afectará a O’Higgins en Copa Sudamericana?

La gran polémica de esta medida es que trasciende el torneo transandino. Claudio Tapia agradeció públicamente a la Conmebol, mencionando a dirigentes como Alejandro Domínguez y José Astigarraga, por autorizar que los clubes argentinos porten banderas y realicen este minuto de aplausos durante los playoffs de la Copa Sudamericana. Un primer ejemplo se vio este martes, cuando Tigre exhibió un lienzo en su visita a Nacional en Montevideo.

Este tributo continental se ejecutará en la llave que disputará Boca Juniors frente a O’Higgins de Rancagua. El equipo chileno, que clasificó a esta instancia tras ser escolta de São Paulo en el Grupo C, se verá inmerso en este homenaje tanto en el duelo de ida en Argentina como en la revancha agendada para la próxima semana en el estadio El Teniente.

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs O’Higgins por la Copa Sudamericana?

El cruce de ida por los playoffs de los octavos de final entre el cuadro “Xeneize” y el “Capo de Provincia” está programado para este jueves 23 de julio. El compromiso se llevará a cabo en el estadio La Bombonera de Buenos Aires a partir de las 21:30 horas local.