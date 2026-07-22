En su primer partido eliminatorio en la historia de la Copa Sudamericana, O’Higgins espera dar un golpe enorme cuando visite La Bombonera de Buenos Aires en la ida de su llave contra Boca Juniors.

Para llegar a esta etapa, los chilenos terminaron segundos en el Grupo C, apenas dos puntos por debajo de Sao Paulo, mientras que el Azul y Oro finalizó tercero en su grupo de Copa Libertadores, cayendo así a este torneo.

Copa Sudamericana – 2026 Copa Sudamericana Boca Juniors No Comenzado Alberto José Armando Stadium – Buenos Aires O'Higgins

Previa del partido Boca Juniors vs O’Higgins

La campaña en la Libertadores no salió como esperaban, pero Boca Juniors buscará salvar algo de orgullo en la Sudamericana de este año.

Los hombres de Rodolfo Arruabarrena dejaron puntos en sus últimos tres partidos de la fase de grupos de la Libertadores, quedando relegados a esta competición por primera vez desde 2024.

Este equipo ha llegado a octavos de final o más lejos en sus dos últimas apariciones en la Sudamericana, perdiendo por penales ante Cruzeiro en esa instancia hace dos años.

Los argentinos entran a este próximo encuentro después de ganar sus dos últimos partidos, competitivos y no competitivos, sin recibir goles en ninguno de esos duelos.

Al mismo tiempo, antes de su victoria amistosa sobre Athletico Paranaense este mes, no habían logrado ganar sus últimos tres partidos oficiales como locales.

Boca nunca ha perdido un partido de Sudamericana contra un equipo de Chile, pero no pudo derrotar a Universidad Católica en casa en la ida de aquella semifinal de 2005.

Boca vs O’Higgins / © Photosport-Imago

En la fase de grupos de este torneo, O’Higgins fue una de las historias sorpresa, mostrando mucha determinación mientras superaba a algunos clubes sudamericanos con más experiencia.

Los hombres de Lucas Bovaglio superaron 2-1 al equipo colombiano Millonarios en su último partido del grupo para avanzar a la fase eliminatoria.

Esa fue su única victoria como visitante en la fase de grupos, aunque ganaron su último partido fuera de casa a comienzos de julio, 2-1 sobre Unión Española en la Copa Chile.

O’Higgins llega a este encuentro con una racha de dos triunfos consecutivos en todas las competiciones, además de mantenerse invicto en cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales.

Tuvo un 100% de rendimiento en la fase de grupos cuando marcó el primer gol, haciéndolo en tres ocasiones, mientras que perdió los dos partidos en los que recibió primero.

El Capo de Provincia nunca ha marcado un gol contra un equipo de Argentina, y su mejor resultado oficial ante un rival de ese país llegó en la fase de grupos de la Libertadores 2014, cuando empató 0-0 en cancha de Lanús.

Rendimiento reciente

Boca Juniors, todas las competiciones:

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O’Higgins, Copa Sudamericana:

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O’Higgins, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Boca Juniors vs O’Higgins / © Imago

Para este partido, Boca Juniors no contará con Rodrigo Battaglia, quien se recupera de una cirugía en el tendón de Aquiles, y Agustín Marchesín también está fuera por una rotura de ligamento cruzado.

Es poco probable que Leandro Paredes participe, después de haber jugado la final del Mundial hace apenas unos días en un partido que podría verlo suspendido por largo tiempo debido a sus gestos posteriores.

Lautaro Di Lollo estuvo entre los jugadores que marcaron en el último triunfo de Boca Juniors en la Libertadores, con Santiago Ascacibar y el exmediocampista Ander Herrera también anotando en una victoria 3-0 sobre el Barcelona ecuatoriano.

Por el lado de O’Higgins, Bryan Rabello podría no estar disponible debido a una lesión en el isquiotibial izquierdo, y Martín Sarrafiore es duda mientras lidia con un problema en el cuádriceps.

Francisco González marcó dos veces en la fase de grupos para liderar al equipo en la Sudamericana, mientras que Bastián Yáñez y Alan Robledo anotaron en la victoria contra Millonarios.

Posibles formaciones Boca Juniors vs O’Higgins

Boca Juniors:

Brey; Braida, Di Lollo, Pellegrino, Blanco; Palacios, Alarcón, Velasco; Aranda, Giménez, Zeballos

O’Higgins:

Carabalí; Faúndez, Robledo, Brizuela, Díaz; Leiva, Ogaz; González, Maturana, Yáñez; Vecino

Pronóstico Boca Juniors vs O’Higgins

Nuestro pronóstico: Boca Juniors 3-0 O’Higgins

La intimidante atmósfera de La Bombonera y un equipo de calidad con mal ánimo por su temprana eliminación de la Libertadores podrían ser demasiado para que los chilenos lo manejen durante 90 minutos.

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