Datos Clave El árbitro: Andrés Matonte, de Uruguay, dirigirá la ida en La Bombonera. Fecha y hora de la ida: Jueves 23 de julio a las 20:30 horas de Chile en La Bombonera. La revancha en Chile: El 30 de julio en el Estadio El Teniente de Rancagua.

O’Higgins ya tiene árbitro para el partido más importante de su historia reciente. La Conmebol confirmó que el uruguayo Andrés Matonte será el encargado de impartir justicia en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y el Capo de Provincia, el próximo jueves 23 de julio a las 20:30 horas de Chile en La Bombonera de Buenos Aires.

Matonte estará acompañado por los también uruguayos Martín Soppi y Horacio Ferreiro como jueces de línea, mientras que José Burgos fue designado como cuarto árbitro. La terna completa es de nacionalidad charrúa, lo que elimina cualquier árbitro de las naciones involucradas en la llave.

El contexto del duelo entre Boca Juniors y O’Higgins

Boca Juniors, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, llegó a esta instancia tras ser eliminado de la Copa Libertadores en la fase de grupos, donde cayó ante Universidad Católica en la última fecha y quedó como tercero en su zona. Ese resultado lo empujó a los playoffs de la Sudamericana, donde se cruzó con el Capo de Provincia, que llegó como segundo de su grupo en el mismo torneo.

Si O’Higgins avanza, sería el segundo club chileno consecutivo en eliminar a los xeneizes de una competencia continental, luego de lo hecho por la propia UC en la Libertadores.

La vuelta de Boca vs O’Higgins en el Estadio El Teniente

La revancha quedó programada para el jueves 30 de julio a las 20:30 horas de Chile, esta vez con O’Higgins como local en el Estadio El Teniente de Rancagua. La definición del árbitro para ese partido llegará en los próximos días.