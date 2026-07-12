Datos Clave O’Higgins es finalista: El Capo de Provincia ganó por la mínima e igualó la serie. En tanda de penales vencieron por 4-2 a Ñublense. Final confirmada: O’Higgins se enfrentará a Coquimbo Unido. ¿Cuándo es la final?: El duelo por el trofeo entre O’Higgins y Coquimbo será el sábado 18 de julio a partir de las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa.

En un entretenido compromiso disputado en el Estadio Codelco El Teniente, O’Higgins venció por la mínima a Ñublense por la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga 2026, y dejó el resultado global con un resultado de 2-2. Ante esta situación, el segundo finalista del certamen se decidió en penales, donde venció el Capo de Provincia por 4-2 desde la pena máxima.

Con este resultado, O’Higgins se instala en la primera final en la historia de la competencia, y deberá enfrentar a Coquimbo Unido. El duelo se jugará la próxima semana, y el ganador no solamente será el primer campeón de la Copa de la Liga, sino que también asegurará su clasificación a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3.

Los goles de O’Higgins vs Ñublense por la Copa de la Liga 2026

El primer tiempo del cotejo estuvo bastante parejo, pero quien dominó el balón fue O’Higgins que buscaba igualar en el global. A pesar de ello, Ñublense tuvo dos jugadas que estuvieron muy cerca de abrir el marcador. Ignacio Jeraldino tuvo un cabezazo y una volea denttro del área, pero ambos remates fueron detenidos por Omar Carabalí.

El Capo de Provincia tenía claro que debían adelantar líneas para empatar la serie, y lo consiguieron a los 68′ minutos. Tras un remate de Arnaldo Castillo que pegó en la mano de Osvaldo Bosso, eljuez del encuentro decidió ir al VAR para posteriormente cobrar penal. El encargado de cobrar la pena máxima fue Francisco González, quien abrió el pie para marcar la igualdad en el global.

Posterior a la apertura del marcador, Ñublense sufrió una sensible pérdida, ya que Diego Céspedes fue expulsado tras haber ingresado hace solamente un minuto por un codazo. Jugar con uno menos obligó a los Diablos Rojos a retrasar sus líneas para aguantar el partido y llegar a los penales.

Tanda de penales:

O’Higgins: ☑️☑️☑️❎☑️

Ñublense: ❎❎☑️☑️

¿Cuándo es la final de la Copa de la Liga 2026?

O’Higgins y Coquimbo Unido definiran al primer campeón de la historia de la Copa de la Liga 2026, que se disputará el próximo sábado 18 de julio a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Cabe destacar que el ganador se quedará con el cupo de Chile 3 a la Copa Libertadores 2027.