Datos Clave No hay vacaciones: Leandro Paredes será titular en Boca Juniors vs O’Higgins De Nueva York a La Bombonera: Apenas cuatro días después de la final del Mundial 2026 Importante duelo: Por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026

Leandro Paredes no descansará y estará en el duelo que jugará Boca Juniors ante O’Higgins por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El volante jugó la final del Mundial 2026 con Argentina (derrota por 1-0 frente a España) y ahora está en la lista de citados contra los rancagüinos, para el duelo de ida que se llevará a cabo en La Bombonera.

Paredes no quiso vacaciones y apenas aterrizó en suelo trasandino se unió a los trabajos de los Xeneizes. Pese a ser la gran figura del equipo, el mediocampista no quiere perder terreno en la consideración del nuevo técnico del club Rodolfo Arruabarrena.

¿Leandro Paredes será titular en el Boca Juniors vs O’Higgins?

Sí. Según los reportes de la prensa argentina, Leandro Paredes será titular en el duelo de Boca Juniors contra O’Higgins, pese al desgaste que tiene por los partidos seguidos jugados con Argentina en el Mundial 2026.

La oncena de Boca Juniors será: Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado: Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel.

En tanto, los Celestes formarán con: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Sarrafiore; Bastián Yáñez, Francisco González y Arnaldo Castillo.

Carlos Palacios no estará en Boca Juniors ante O’Higgins

Carlos Palacios no estará presente en el compromiso de Boca Juniors contra O’Higgins, ya que sufrió una sobrecarga del músculo pectíneo derecho.

Palacios apenas alcanzó a jugar un duelo (frente a Sarmiento por la Copa Argentina) antes de volverse a lesionar después de 220 días sin jugar por otros problemas físicos.

#ParteMédico



Leandro Lozano: Distensión del músculo semimembranoso izquierdo.



Milton Giménez: Lesión grado II del músculo aductor derecho.



Carlos Palacios: Sobrecarga del músculo pectíneo derecho.



Adam Bareiro: Discopatía lumbar.



Tomás Belmonte: Esguince leve de tobillo… pic.twitter.com/5NDYPKZ5Mt — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 22, 2026

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026?

Boca Juniors recibe a O’Higgins este jueves 23 de julio a las 20:30 horas de Chile en el estadio La Bombonera por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026.