España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la gran final del Mundial 2026.

Es el choque entre la campeona de la Eurocopa y la campeona del mundo, y definirá si el título se queda en manos de la Albiceleste —con un histórico bicampeonato— o viaja a la península ibérica por segunda vez.

España vs Argentina, minuto a minuto

La previa de la final

España fue la primera en asegurarse un lugar en esta final. El equipo de Luis de la Fuente llega invicto: empató el debut 0-0 con Cabo Verde y desde ahí solo conoce victorias dentro del tiempo reglamentario. En su camino dejó a Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y, en semifinales, a la gran favorita Francia, a la que venció 2-0 en Dallas con una actuación que en Bolavip describen como “un baile” a los galos. La Furia Roja aterriza en la final como la selección más sólida del torneo, con un bloque que combina experiencia y una nueva generación encabezada por Lamine Yamal.

Argentina llega como vigente campeona del mundo y con la posibilidad de lograr el bicampeonato. La Albiceleste se metió en la final después de eliminar a Inglaterra en Atlanta con una remontada épica: perdía 1-0 y terminó ganando 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El equipo de Lionel Scaloni ha tenido un camino muy exigente desde dieciseisavos, con partidos que llegaron a la prórroga y definiciones sobre el final, pero Bolavip destaca que llega a esta final “con el equipo completo, sin lesiones ni suspensiones”, pese al desgaste acumulado.

El cruce pone cara a cara a los actuales campeones de Eurocopa y Copa América, en la final que muchos imaginaban como una especie de “Finalissima” mundial que no se jugó antes por problemas logísticos entre UEFA y Conmebol. Ahora, el destino los junta directamente para decidir al campeón del planeta.

Formaciones probables de España vs Argentina

Probable formación de España:

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

DT: Luis de la Fuente.

Probable formación de Argentina:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

¿Dónde y cuándo ver la final España vs Argentina desde Chile?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se juega este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

En Chile, la transmisión en vivo será a través de: