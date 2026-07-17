Datos Clave España calienta la final: Figura de los europeos apunta que el arbitraje deja pasar acciones a favor de Argentina. Las palabras que encienden el duelo: “Se dejan pasar siempre cosas a Argentina. Es un equipo que deja muchos recados”. ¿Cuándo es la final?: La disputa por el trofeo entre España y Argentina será este domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nueva York Nueva Jersey./dd>

En menos de 48 horas se disputará la próxima final del Mundial 2026 entre España y Argentina, pero el duelo ya se vive previo a la disputa del trofeo, ya que una de las figuras del plantel europeo calentó el ambiente del partido al mencionar que en ocasiones ha presenciado actos arbitrales que favorecen a la Albiceleste.

Se trata de Aymeric Laporte, defensor central líder de la zaga defensiva española. El defensor del Athletic Club de Bilbao no dudó en evaluar el rendimiento de sus próximos rivales en la final, donde no dejó pasar la oportunidad de caldear el ambiente al considerar que en los partidos de Argentina hubieron situaciones que le extrañaron y se dejaron pasar a favor de los trasandinos.

Laporte carga contra Argentina

En conversación con el medio Marca, Laporte contestó sobre qué le parecía la agresividad de los actuales campeones del mundo, y en su respuesta apuntó a que el arbitraje era el encargado de medir las situaciones, por lo que no era un problema. Posterior a ello, calentó la final al señalar que hay situaciones que pasan desapercibidas para Argentina que le llaman la atención.

“No me preocupa la agresividad. Si es consentido y el árbitro hace su trabajo no tengo problema. Es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo. Se dejan pasar siempre cosas a Argentina. Es un equipo que deja muchos recados y eso en el fútbol no debería dejarse. Es parte del trabajo del árbitro”, señaló el defensor español, que apunta que los arbitrajes favorecen a los argentinos en situaciones cuestionables.

Además, Aymeric apuntó que España desde el inicio del torneo es un equipo noble que no se caracteriza en entrar en conflictos en el terreno de juego, a diferencia de los trasandinos que suelen entrar en discusiones que friccionan el desarrollo del juego.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina se disputará este domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El duelo está marcado por que ambas selecciones son los actuales campeones de su confederación, y será la primera vez que se enfrente el campeón de a Europa contra el de América en una final mundial.