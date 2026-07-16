Datos Clave Un curioso reencuentro: De la Fuente y Scaloni compartieron como profesor y alumno el año 2017 en al RFEF. Los dorados palmarés de los técnicos: Tanto el español como el argentino han cosechado títulos con su selección. De la Fuente 2 y Scaloni 4. ¿Cuándo es la final?: El duelo por el trofeo entre España y Argentina se disputará el domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

El Mundial 2026 está a punto de acabar, ya que solamente queda decidir cómo quedará el podio del certamen mundialero. En la final se encuentran España y Argentina, dos equipos completamente distintos a la hora de actuar en el campo, quienes son comandados por Luis de la Fuente y Lionel Scaloni, entrenadores que no solo se conocen en cancha, sino que también en las aulas de clases.

Con un 4-1-2-3, De la Fuente ha logrado llegar a la disputa del trofeo sin una gran figura trascendental, como se esperaba que lo fuera Lamine Yamal, sino que ha conformado un equipo ordenado con gran poderío en el medio campo. El técnico español logró conformar un plantel que sabe dominar el balón de manera tranquila, que no se apresura en atacar y no sufre en defensa, ya que solo ha recibido un gol en el certamen mundialista. En semifinales superaron a Francia por 2-0, dando un baile táctico al actual subcampeón mundial.

Por su parte, Scaloni ofrece un 4-4-2 en su formación, la cual no le ha funcionado de lo mejor al técnico, ya que en la mayoría de sus encuentros de fase eliminatoria no logró una solidéz defensiva y se ha visto en desventaja en varias ocasiones. A pesar de ello, el técnico opta por contraatacar por las bandas, enviar centros precisos y depender del talento de Lionel Messi, el cual le ha resultado para llegar a una nueva final.

A pesar de que ambos entrenadores tengan diferencias considerables en su planteamiento, existe un registro que los mantiene unidos, y en la actualidad los tiene en contra para disputar el trofeo más preciado en el deporte.

De la Fuente y Scaloni se reencuentran en la final del Mundial

En el año 2017, Luis De la Fuente era profesor en la Federación Española de Fútbol (RFEF), y daba clases sobre materias tácticas a ex jugadores para licencias UEFA PRO. En aquel curso estaban figuras como Javier Saviola, Fernando Redondo, Julio César y Lionel Scaloni.

Durante ese periodo, Scaloni ya formaba parte del cuerpo técnico de la selección de Argentina, la cual era comandada por Jorge Sampaoli de cara al Mundial 2018 de Rusia.

El vínculo entre entrenadores perduró en el tiempo, al punto en que el técnico de la selección trasandina elogió previo a la final a su profesor, al señalar que, “Tenemos muy buena relación. Siempre se ha mostrado muy cercano conmigo y hablamos mucho durante el Mundial de Catar. Se merece estar dónde está. Todo lo que vemos en su selección (España) es lo que esperamos ver en la nuestra (Argentina)”, mencionó Scaloni destacando su amistad con De la Fuente.

Desde su arribo en la selección española en el año 2023, De la Fuente se ha consolidado campeón de dos trofeos en su palmarés. La Eurocopa del año 2024 y la Nations League del 2023, mientras que cayó en la final de la Nations League 2025 ante Portugal.

Por su parte, Scaloni asumió la banca Argentina en el año 2018 tras la salida de Sampaoli post Mundial. En su mandato, los trasandinos han conquistado dos Copas América (2021 y 2024), una Finalissima (2022) y la Copa del Mundo de Catar (2022).

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial será un choque entre dos de las mentes más destacadas del fútbol moderno, Luis de la Fuente con España y Lionel Scaloni con Argentina. El duelo entre la Furia Roja y la Albiceleste se disputará este domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Cabe destacar que la dinal no solamente será histórica por la importancia del torfeo, sino que también será recordada por ser la primera disputa de un mundial entre el actual campeón de la Eurocopa y el actual campeón de la Copa América.