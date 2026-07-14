Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio en el Estadio Dallas por la semifinal del Mundial 2026.

Dos de los máximos candidatos al título chocan en un partido histórico que definirá al primer finalista, que se medirá en el duelo por la Copa con el ganador de Inglaterra vs Argentina.

Francia vs España, minuto a minuto

La previa del Francia vs España

Francia llega a esta semifinal con una campaña casi perfecta. Les Bleus ganaron sus seis partidos en los 90 minutos: en la fase de grupos, donde integraron el Grupo I, vencieron a Senegal, Irak y Noruega, clasificando como líderes con puntaje ideal. En dieciseisavos, aplastaron 3-0 a Suecia; en octavos, sufrieron para derrotar 1-0 a Paraguay con un penal de Kylian Mbappé en el segundo tiempo; y en cuartos le ganaron 2-0 a Marruecos en un duelo que parecía más complejo de lo que terminó siendo. Con Mbappé como gran figura, ocho goles en seis partidos, y acompañado por Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Bradley Barcola, Francia se ilusiona con jugar su tercera final mundial consecutiva e igualar las rachas de Alemania (1982, 1986 y 1990) y Brasil (1994, 1998 y 2002).

España llega en plena evolución tras un inicio discreto. La Roja dejó atrás el empate 0-0 con Cabo Verde en el debut y terminó ganando el Grupo H gracias al 4-0 a Arabia Saudita y al 1-0 a Uruguay. En dieciseisavos, goleó 3-0 a Austria y se consolidó como candidata. En octavos protagonizó un partido muy duro contra Portugal que pudo ser para cualquiera, pero sobre el final Ferran Torres asistió a Mikel Merino, que marcó el 1-0 definitivo. En cuartos, España derrotó 2-1 a Bélgica con otro tanto de Merino. Con Mikel Oyarzabal como goleador (cuatro tantos), Merino apareciendo siempre en momentos clave y un Lamine Yamal que todavía busca su mejor versión, La Roja va por su segunda final mundialista.

La semifinal en Dallas enfrenta a una Francia arrasadora y a una España que crece partido a partido, en un choque generacional de dos escuelas que ya saben lo que es levantar la Copa.

Formaciones probables de Francia vs España

Formación de Francia:

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps.

Formación de España:

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

DT: Luis de la Fuente.

¿Dónde ver Francia vs España en vivo desde Chile?

El partido entre Francia y España se jugará este martes a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Dallas.

En Chile, se podrá ver en vivo por: