Lista para disputar su tercera semifinal consecutiva de Mundial, Francia, dos veces campeona, debe conquistar a la campeona europea España para alcanzar la definición de este año.

La conocida pareja vuelve a encontrarse este martes, y el equipo que gane su duelo en Dallas avanzará a la final, donde esperará Inglaterra o Argentina.

Previa del partido Francia vs España

Establecida desde hace tiempo cerca de la cima de la cadena alimenticia del fútbol internacional, Francia apunta a convertirse en apenas la tercera selección en alcanzar tres finales consecutivas de Mundial, siguiendo los pasos de gigantes tradicionales como Alemania y Brasil.

Hasta ahora este verano, seis victorias consecutivas han visto a Les Bleus liderar cómodamente el Grupo I y luego eliminar a Suecia, Paraguay y Marruecos, marcando 16 goles en el proceso.

Después de barrer a los suecos, sobrevivir a las “artes oscuras” de La Albirroja en la siguiente ronda eliminatoria y enfrentar la resistencia de Marruecos en Boston, Francia volvió a imponer su peso competitivo.

Puede que Francia haya desperdiciado varias ocasiones, especialmente un penal de Kylian Mbappé en el primer tiempo, pero su capitán luego marcó un golazo para abrir la cuenta antes de asistir a Ousmane Dembélé, dejando sentenciada la llave de cuartos de final.

Un potente cuarteto ofensivo compuesto por ese dúo, más Michael Olise y Bradley Barcola o Désiré Doué, ha demostrado ser capaz de abrir incluso las defensas más obstinadas.

Normalmente un entrenador cauto, Didier Deschamps está soltando un poco las riendas en su último torneo al mando, con el telón pronto por caer sobre su notable ciclo de 14 años.

Además de haber sido capitán del plantel de 1998 que levantó el trofeo en casa, Deschamps dirigirá ahora su partido número 26 en Mundiales, superando el histórico récord de Helmut Schön.

En algunos aspectos, la historia estará de su lado este Día de la Bastilla, ya que Francia ha avanzado desde cada una de sus últimas cuatro semifinales mundialistas, ganando las últimas tres sin recibir goles.

Además, Les Bleus vencieron a España en su único enfrentamiento previo en el máximo torneo de la FIFA, remontando para imponerse 3-1 hace unos 20 años.

Pronóstico Francia vs España / © Iconsport

Aun así, los hinchas españoles pueden afirmar que el precedente reciente favorece a su equipo, que ha ganado siete de sus últimos 10 partidos contra Francia.

Los dos más recientes fueron especialmente notables: 2-1 en las semifinales de la Euro 2024, torneo que terminó ganando, y 5-4 en la final de la UEFA Nations League del año pasado.

Mbappé marcó desde el punto penal en aquel thriller de nueve goles, pero Lamine Yamal firmó un doblete y Mikel Merino también anotó cuando La Roja eliminó a sus vecinos.

Un año después, Merino se convirtió en el primer jugador en la historia de los Mundiales en marcar el gol ganador en dos eliminatorias como suplente, preparando un duelo todavía más grande contra Francia.

Con el tiempo extra asomando, el súper suplente emergió desde el banco para vencer a Bélgica con un gol tardío en los cuartos de final del viernes, después de que la racha de seis porterías en cero mundialistas de Unai Simón finalmente llegara a su fin.

Previamente, el equipo de Luis de la Fuente había liderado el Grupo H y pasado con comodidad sobre Austria en la primera ronda eliminatoria, antes de que otra magia de Merino dejara fuera a su rival ibérico Portugal en los octavos.

Vigente campeona de Europa, España se prepara ahora para apenas su segunda semifinal mundialista, y la primera desde que llegó hasta el final en Sudáfrica hace unos 16 años.

Su registro reciente cuando realmente importa es extraordinario. Desde el inicio de Rusia 2018, ha perdido solo uno de sus 27 partidos de grandes torneos, manteniéndose invicta en los últimos 14 y conservando nueve porterías en cero.

Un técnico de inferiores poco reconocido hace apenas unos años, De la Fuente ha ganado 12 de 13 hasta ahora, lo que hace que este cruce con el laureado Deschamps sea todavía más intrigante.

Rendimiento reciente

Francia, Mundial:

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España, Mundial:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Francia vs España / © Iconsport

Aunque Mbappé fue reemplazado en el segundo tiempo del cuarto de final de Francia, debería recuperarse de un leve esguince de tobillo a tiempo para ser titular el martes.

Manu Koné también fue sustituido por un problema en la rodilla, pero se pensó que fue una medida de precaución, por lo que el mediocampista de Roma puede competir con Aurélien Tchouaméni por un puesto si este último completa su regreso de una lesión en el muslo.

Con ocho goles ya en el torneo, Mbappé, candidato a la Bota de Oro, volverá a asociarse con el dueño del Balón de Oro, Dembélé; ambos han creado 19 ocasiones el uno para el otro hasta ahora este verano.

Está por verse si Doué o Barcola se unirán a ellos y a Olise en el último tercio francés, y el ataque de España tampoco está completamente definido.

Mikel Oyarzabal ha marcado cuatro goles en este Mundial y debería liderar una línea ofensiva fluida, pero Ferran Torres y los recuperados Nico Williams y Yeremy Pino también presionan para ganarse un lugar desde el banco.

Mientras tanto, los mediocampistas Merino y Pedri también tienen argumentos fuertes para ser titulares, dejando a Fabián Ruiz y Dani Olmo mirando por encima del hombro.

Yamal todavía no ha replicado su espectacular forma de la Euro 2024, pero el extremo adolescente es fijo en la banda derecha de La Roja, asociándose con Pedro Porro, quien parece haber ganado su duelo de selección con Marcos Llorente.

Posibles formaciones Francia vs España

Francia:

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé

España:

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

Pronóstico Francia vs España

Nuestro pronóstico: Francia 1-1 España, en tiempo extra; Francia gana en penales

Tandas de penales aparte, España está invicta en 36 partidos, a uno del récord histórico que Argentina estableció entre 2019 y 2022, pero los lanzamientos desde el punto penal podrían volver a ser su perdición.

Aunque puede dominar la pelota y mantener bajo control a un feroz ataque francés, La Roja perdió la Nations League del año pasado por penales y tiene un registro histórico de una victoria en cinco tandas mundialistas.

Por eso, como favorita general en la guía de Sports Mole sobre los mejores sitios de apuestas del Mundial, Les Bleus se encaminan hacia otra final.

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