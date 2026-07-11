Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo, buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo ante un rival invicto y muy sólido defensivamente.

Argentina vs Suiza, minuto a minuto

La previa del Argentina vs Suiza

Argentina llega a esta instancia tras protagonizar una de las remontadas más dramáticas del torneo. El equipo de Lionel Scaloni perdía 2-0 ante Egipto en octavos, pero reaccionó en los últimos quince minutos con goles de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para ganar 3-2 y evitar la eliminación. Fue la segunda clasificación al límite de la Albiceleste, que en la ronda anterior también necesitó la prórroga para superar 3-2 a Cabo Verde. Messi volvió a mostrar la jerarquía de campeón del mundo en los momentos decisivos y sigue en la pelea por la Bota de Oro del torneo.

Suiza, en cambio, llega invicta y sin sobresaltos hasta el resultado final. El equipo de Murat Yakin lideró el Grupo B sin conocer la derrota y avanzó a cuartos tras vencer a Colombia en la definición por penales, 4-3, luego de un 0-0 sin goles en los 120 minutos. Convirtieron Xhaka, Amdouni, Itten y Vargas, mientras Manuel Akanji fue el único que falló para los suizos. El doble pivote Xhaka-Freuler y una defensa que concede muy poco sostienen a un equipo compacto, con Breel Embolo como principal referencia ofensiva ante el desafío más exigente del torneo.

Formaciones confirmadas de Argentina vs Suiza

Formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Formación de Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder; Dan Ndoye, Breel Embolo, Michel Aebischer Sow. DT: Murat Yakin.

¿Dónde ver Argentina vs Suiza en vivo desde Chile?

El partido entre Argentina y Suiza se jugará este sábado 11 de julio a las 21:00 horas en el Arrowhead Stadium de Kansas City. En Chile, el encuentro se podrá ver en vivo por Chilevisión y DSports, y vía streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+ Plan Premium.