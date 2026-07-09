Después de sobrevivir a dos enormes sustos, la defensa del título de Argentina continuará este sábado, cuando enfrente a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

Acercándose a una segunda corona consecutiva, la Albiceleste puede reservar una cita de semifinales contra Inglaterra o Noruega si vence a una selección suiza poco favorita en Kansas City.

Previa del partido Argentina vs Suiza

Después de salir de una situación incómoda contra la debutante mundialista Cabo Verde en la primera ronda eliminatoria, Argentina logró escapar de un pozo todavía más profundo la última vez.

Egipto, su rival de octavos, ganaba 2-0 con 11 minutos por jugar, pero una valiente remontada —y algunas decisiones controversiales del VAR— permitieron que el equipo de Lionel Scaloni diera vuelta completamente la eliminatoria.

Desde el borde del abismo, Argentina reaccionó con goles de Cristian Romero, Lionel Messi —quien encontró redención tras fallar antes un penal— y Enzo Fernández, dejando a sus hinchas con una sensación familiar de éxtasis.

Fue la duodécima victoria consecutiva de la Albiceleste desde septiembre pasado, y ahora está a solo tres triunfos más de volver a saborear la gloria mundial.

Aunque Messi y compañía ciertamente han mostrado algunas señales de envejecimiento, su característica combinación de talento y garra los ha llevado hasta aquí.

Desde que perdió su debut ante Arabia Saudita en Qatar 2022, Argentina está invicta en 11 partidos de Mundial, marcando al menos dos goles en cada uno, lo que representa su mejor racha de este tipo.

La historia también está del lado de los sudamericanos, que ganaron sus dos enfrentamientos de grandes torneos contra Suiza: 2-0 en 1966 y luego 1-0 hace ocho años en Brasil.

Pronóstico Argentina vs Suiza / © Iconsport

Incluyendo esos duelos mundialistas, Suiza nunca ha vencido a Argentina en siete intentos previos, lo que resume la magnitud de su desafío.

Con el objetivo de alcanzar una semifinal por primera vez en su historia —la última vez que llegó a cuartos fue como local en 1954—, los suizos han demostrado ser sólidos, aunque no espectaculares, hasta ahora.

Los hombres de Murat Yakin comenzaron su campaña con un pobre empate contra Qatar, pero respondieron venciendo 4-1 a Bosnia-Herzegovina y propinando una derrota 2-1 a Canadá, coanfitrión del torneo.

Tras clasificar a la fase eliminatoria como ganadores del Grupo B, Suiza eliminó a Argelia antes de superar a Colombia en los penales.

Después de un apagado empate sin goles, el arquero Gregor Kobel fue su héroe en Vancouver, cuando una tensa tanda terminó 4-3.

Yakin, un pragmático experimentado, arma a su equipo priorizando la defensa por sobre el ataque, y ese enfoque ha dado frutos: Suiza todavía no ha estado en desventaja en ningún momento durante toda esta campaña mundialista, incluyendo las clasificatorias.

Ahora, como una de las seis selecciones europeas que quedan entre las ocho mejores, debe derrotar a la campeona vigente para abrir un terreno completamente nuevo para el fútbol suizo.

Rendimiento reciente

Argentina, Mundial:

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Argentina, todas las competiciones:

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Suiza, Mundial:

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Suiza, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Argentina vs Suiza / © Iconsport

Pese a fallar dos veces desde el punto penal, Messi sigue al frente en una apretada carrera por la Bota de Oro con ocho goles hasta ahora, y el inspirador capitán de Argentina volverá a liderar al equipo este fin de semana.

Julián Álvarez o Lautaro Martínez —este último asistió el gol ganador tardío de Fernández contra Egipto— acompañará al primer hombre en marcar en seis partidos eliminatorios consecutivos de Mundial.

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Otro duelo por un puesto se dará en el lateral izquierdo, donde Facundo Medina y Nicolás Tagliafico continúan su pelea por un lugar.

Mientras Scaloni debería tener un plantel completamente disponible, Yakin tiene preocupaciones sobre tres jugadores: Michel Aebischer, Luca Jaquez y Johan Manzambi, potencial objetivo de la Premier League.

Este último se había abierto paso en la formación titular y había marcado tres goles antes de perderse el cruce de octavos de Suiza por una lesión de rodilla; Ardon Jashari, de AC Milan, ocupó su lugar y podría mantenerse.

Liderando la línea de ataque, Breel Embolo ha participado directamente en 13 goles en sus últimas 17 apariciones internacionales.

Aunque no registró remates y apenas tuvo un toque en el área rival contra Colombia, el delantero de Rennes debería imponerse en la competencia con Zeki Amdouni y Cedric Itten.

Posibles formaciones Argentina vs Suiza

Argentina:

E. Martínez; Molina, Romero, Li. Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister; Messi, La. Martínez

Suiza:

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas

Pronóstico Argentina vs Suiza

Nuestro pronóstico: Argentina 2-1 Suiza

Ha sido un camino accidentado en las rondas eliminatorias, pero Argentina también ha demostrado profundas reservas de resiliencia y una capacidad intacta para sacar fuerzas desde el fondo.

Una de las favoritas del torneo según la guía de apuestas del Mundial de Sports Mole, el gigante sudamericano puede vencer a una sólida selección suiza y acercarse otro paso a retener el trofeo.

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