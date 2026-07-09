Datos Clave Partido clave: Argentina vs Suiza Transmisión: DSports, DGO, DIRECTV 4K, Disney+ Premium, Chilevisión, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN Horario: Sábado 11 de julio, 21:00 horas de Chile

Argentina y Suiza animan este sábado 11 de julio uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste llega como campeona defensora, con Lionel Messi encendido y después de una remontada épica ante Egipto, mientras que el cuadro helvético viene de eliminar a Colombia por penales y buscará una clasificación histórica a semifinales.

El equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar carácter en la fase eliminatoria: superó a Cabo Verde en tiempo extra y luego dio vuelta un 0-2 ante los faraones con goles de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández. El equipo de Murat Yakin, en tanto, atraviesa su mejor actuación mundialista del siglo XXI y vuelve a los cuartos de final por primera vez desde 1954.

¿Qué canal transmite Argentina vs Suiza EN VIVO?

El partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 será transmitido en Chile por TV abierta, TV de pago y streaming.

TV abierta:

Chilevisión

Chilevisión 4K

TV de pago:

DSports

DSports 610/1610 HD

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Disney+ Premium

Chilevisión Web

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Argentina vs Suiza?

Argentina vs Suiza se juega este sábado 11 de julio a las 21:00 horas de Chile.

Fecha: Sábado 11 de julio de 2026

Sábado 11 de julio de 2026 Hora: 21:00 horas de Chile

21:00 horas de Chile Torneo: Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026 Fase: Cuartos de final

Cuartos de final Estadio: Estadio Kansas City

Estadio Kansas City Partido: Argentina vs Suiza

El ganador de esta llave avanzará a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y Noruega.

¿Dónde ver Argentina vs Suiza ONLINE por streaming?

Argentina vs Suiza se podrá ver online a través de DGO, Disney+ Premium, Chilevisión Web, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Para seguir el partido por streaming, debes ingresar con una cuenta activa en alguna de las plataformas que tienen habilitada la transmisión del Mundial 2026. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver GRATIS Argentina vs Suiza?

Argentina vs Suiza sí tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido será emitido por Chilevisión y Chilevisión Web. También estará disponible en DSports, DGO, DIRECTV 4K, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. La cobertura online la podrás seguir EN VIVO y GRATIS en AlAireLibre.cl.

Formación de Argentina vs Suiza

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.

Scaloni analiza retoques puntuales tras la remontada ante Egipto. Las principales dudas pasan por el lateral derecho, donde compiten Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, y por el centro del ataque, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez peleando por un lugar. También aparece la opción de Nicolás González en el mediocampo.

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabian Rieder o Johan Manzambi, Ardon Jashari, Dan Ndoye; Breel Embolo.

DT: Murat Yakin.

Suiza llega con Kobel como figura tras la definición ante Colombia, Xhaka como líder del mediocampo y Embolo como referencia ofensiva. La gran duda está en Johan Manzambi, una de las revelaciones del torneo, que se perdió el partido anterior por lesión.

¿Quién es el árbitro de Argentina vs Suiza?

La designación arbitral para Argentina vs Suiza no fue informada aún.

El partido se jugará este sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026. La información del cuerpo arbitral deberá ser confirmada por la organización antes del encuentro.

¿Cómo llega Argentina al partido con Suiza?

Argentina llega a los cuartos de final con una campaña perfecta en resultados, aunque con mucho sufrimiento en la fase eliminatoria. En la fase de grupos ganó sus tres partidos: 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

En los 16avos de final, la Albiceleste superó 3-2 a Cabo Verde en la prórroga. Luego, en octavos, protagonizó una remontada épica ante Egipto: perdía 2-0 hasta los últimos minutos y terminó ganando 3-2 con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Messi llega como la gran figura argentina y uno de los nombres más determinantes del Mundial. El capitán suma ocho goles en el torneo y elevó a 21 su cuenta histórica en Copas del Mundo. También arrastra una racha impresionante de partidos consecutivos marcando en Mundiales.

¿Cómo llega Suiza al partido con Argentina?

Suiza llega a los cuartos de final después de una campaña de menos a más. En la fase de grupos empató 1-1 con Qatar, goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina y venció 2-1 a Canadá para terminar como líder de su zona.

En los 16avos de final, el equipo de Murat Yakin eliminó a Argelia con un 2-0 sólido. En octavos, superó a Colombia tras igualar 0-0 en los 120 minutos y ganar 4-3 en la definición por penales, con Gregor Kobel como gran figura.

El cuadro helvético alcanzó los cuartos de final por primera vez desde 1954 y buscará meterse por primera vez en semifinales de una Copa del Mundo. Para conseguirlo deberá derribar al campeón defensor.

¿Cómo le ha ido a Argentina en cuartos de final del Mundial?

Argentina tiene un historial completamente equilibrado en cuartos de final de la Copa del Mundo.

Antes de este cruce con Suiza, la Albiceleste disputó ocho veces esta instancia, con cuatro clasificaciones a semifinales y cuatro eliminaciones. Avanzó en México 1986, Italia 1990, Brasil 2014 y Qatar 2022; quedó fuera en Inglaterra 1966, Francia 1998, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

En Qatar 2022, su antecedente más reciente, Argentina eliminó a Países Bajos por penales tras igualar 2-2 en un partido cargado de tensión. Luego avanzó hasta la final y terminó levantando el título.

¿Cómo le ha ido a Suiza contra selecciones sudamericanas?

Suiza tiene saldo negativo ante selecciones sudamericanas en Copas del Mundo.

El equipo helvético registra diez enfrentamientos mundialistas ante rivales de Sudamérica, con una victoria, tres empates y seis derrotas. La única victoria fue ante Ecuador en Brasil 2014, cuando ganó 2-1 con un gol sobre la hora.

Contra Argentina jugó dos veces en Mundiales y perdió ambas: 2-0 en Inglaterra 1966 y 1-0 en Brasil 2014, con el recordado gol de Ángel Di María en la prórroga.

¿Cuál es el historial entre Argentina y Suiza en Mundiales?

Argentina y Suiza se enfrentaron dos veces en Copas del Mundo, con dos victorias para la Albiceleste.

El primer cruce fue en Inglaterra 1966, cuando Argentina ganó 2-0 en la fase de grupos con goles de Luis Artime y Ermindo Onega. El segundo fue en Brasil 2014, por los octavos de final, con triunfo argentino por 1-0 gracias al gol agónico de Ángel Di María a los 118 minutos.

Además, ambos seleccionados registran otros cinco amistosos, con tres victorias argentinas y dos empates.

¿Cuál fue el último antecedente entre Argentina y Suiza?

El último antecedente entre Argentina y Suiza fue en el Mundial de Brasil 2014.

Aquel partido se jugó el 1 de julio de 2014 por los octavos de final. Tras un duelo cerrado y sin goles en el tiempo reglamentario, Argentina encontró la clasificación en la prórroga: Lionel Messi condujo el ataque y asistió a Ángel Di María, quien definió cruzado para el 1-0 definitivo.

Ese triunfo llevó a la Albiceleste a cuartos de final y fue parte del camino que terminó con Argentina disputando la final ante Alemania.

¿Qué equipo enfrenta al ganador de Argentina vs Suiza?

El ganador de Argentina vs Suiza avanzará a las semifinales del Mundial 2026.

En esa instancia enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y Noruega. Para Argentina, sería la posibilidad de volver a meterse entre los cuatro mejores en Mundiales consecutivos, algo que no consigue desde México 1986 e Italia 1990. Para Suiza, sería una clasificación inédita en su historia.

En resumen

Argentina vs Suiza se juega este sábado 11 de julio a las 21:00 horas de Chile por los cuartos de final del Mundial 2026.

El partido será transmitido por Chilevisión, Chilevisión Web, Chilevisión 4K, DSports, DGO, DIRECTV 4K, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. También podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

Argentina llega con Messi como figura, puntaje perfecto y una remontada épica ante Egipto. Suiza viene de eliminar a Colombia por penales y buscará una clasificación histórica a semifinales.