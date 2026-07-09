Datos Clave Competencia directa: Independiente de Avellaneda liberó un cupo en su portería para meterse de lleno en la pelea por el fichaje del charrúa. Fórmula económica: Colo Colo propuso un préstamo donde Blanco y Negro asumiría el 50% del millonario sueldo que el jugador percibe en México. Urgencia técnica: Fernando Ortiz pidió cerrar al arquero antes del viaje a la intertemporada en Colombia para que compita de inmediato con Gabriel Maureira.

El mercado de pases de Colo Colo entró en una fase crítica. Fernando Ortiz fue claro con la dirigencia de Blanco y Negro: necesita un arquero de jerarquía para afrontar el segundo semestre, y el nombre que lidera la lista de obsesiones en Macul es Santiago Mele.

El seleccionado uruguayo, que viene de participar en el Mundial 2026 bajo las órdenes de Marcelo Bielsa, es el gran objetivo de la concesionaria. De hecho, el Cacique ya envió una primera oferta formal al Monterrey. Sin embargo, cuando la operación parecía encaminarse, un poderoso actor internacional entró en escena para complicar los planes.

¿Qué club compite con Colo Colo por Santiago Mele?

Desde Argentina confirmaron que Independiente de Avellaneda decidió ir a la carga por el meta charrúa de 28 años. El “Rojo” no solo mostró interés, sino que hizo un movimiento estratégico en las últimas horas: el técnico Gustavo Quinteros —un viejo conocido en el Monumental— aprobó la salida del portero Lucas Lavagnino, quien partirá al Real Valladolid de España.

Esta maniobra no es casualidad. Con ese movimiento, el elenco trasandino liberó exactamente el cupo que necesitaban para ir a pelear mano a mano con Colo Colo por la carta de Mele, encendiendo las alarmas en la gerencia deportiva alba.

¿Cuánto gana Santiago Mele en México y cómo lo pagaría Colo Colo?

Sacar a un jugador titular desde la liga mexicana nunca es barato. En su última temporada con “Rayados”, Mele disputó 20 compromisos y es uno de los arqueros mejor valorados del torneo. Según la información que maneja la dirigencia, el uruguayo percibe un sueldo que ronda los 60 millones de pesos chilenos mensuales (pudiendo llegar a 65 por objetivos).

Como las finanzas en Macul no permiten asumir ese costo completo, Blanco y Negro activó la misma fórmula que utilizó con jugadores como Carlos Palacios o el propio Agustín Bouzat en su momento: solicitaron un préstamo de un año con opción de compra, comprometiéndose a pagar el 50% del salario (unos 30 millones de pesos), dejando el resto en manos del elenco azteca. La directiva regiomontana no ve con malos ojos este modelo, aunque también escuchan sondeos desde Ecuador y el propio mercado mexicano.

¿Por qué Fernando Ortiz exigió un nuevo arquero titular?

La búsqueda de un guardameta no es un castigo para el canterano Gabriel Maureira, quien ha asumido la responsabilidad en los últimos duelos. El problema de fondo es estructural: Fernando De Paul arrastra una lesión que lo tendrá fuera de las canchas al menos hasta septiembre.

Ortiz necesita a un hombre de experiencia inmediata que compita por el puesto y suba el nivel del plantel. Tras el reciente empate ante Deportes Recoleta, el “Tano” fue transparente sobre sus peticiones a la dirigencia: “Busco poder ver algo diferente de lo que hoy no tengo en la plantilla (…) Esperemos que se pueda solucionar y avanzar para que yo los pueda tener”.

¿Hasta cuándo tiene plazo Colo Colo para fichar refuerzos?

El reloj avanza y la paciencia del cuerpo técnico tiene un límite a corto plazo. El plantel viaja en los próximos días a Colombia para realizar su intertemporada, donde enfrentará a Millonarios el sábado 18 de julio, y la intención del cuerpo técnico es contar con refuerzos lo antes posible.

En términos estrictamente reglamentarios, las bases del Campeonato Nacional permiten a los clubes inscribir nuevos jugadores hasta un día antes del inicio de la fecha 19, es decir, el plazo fatal expira el próximo viernes 14 de agosto a las 23:59 horas.

En resumen

Colo Colo ofertó por el arquero mundialista Santiago Mele, proponiendo pagar el 50% de su millonario sueldo en Monterrey (cerca de 30 millones de pesos). Sin embargo, Independiente de Avellaneda acaba de liberar un cupo en su plantel para entrar en la puja por el uruguayo, amenazando el deseo principal de Fernando Ortiz para este semestre.

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