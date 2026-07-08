Datos Clave Urgencia en Córdoba: Jorge Sampaoli necesita incorporar al menos dos defensores centrales debido a las bajas de José Luis Palomino, Rodrigo Guth y el conflicto con Matías Catalán. Bastión de Ortiz: Jonathan Villagra se consolidó como la gran revelación defensiva del Cacique, líder exclusivo de la Liga de Primera con 10 puntos de ventaja. Piso económico alto: Colo Colo no tiene intenciones de vender al zaguero de 25 años, pero fijó un precio mínimo de 800 mil dólares pagados estrictamente al contado.

El mercado de fichajes de invierno se encendió con un inesperado puente entre el fútbol chileno y el argentino. Tras asumir la dirección técnica de Talleres de Córdoba, Jorge Sampaoli inició una reestructuración de su plantilla con especial énfasis en la zona defensiva, un sector damnificado por salidas y conflictos contractuales. En esa búsqueda, el exseleccionador de la Roja apuntó directamente al Estadio Monumental para intentar amarrar el fichaje de Jonathan Villagra, una de las principales figuras de Colo Colo en la presente temporada.

La operación asoma compleja debido al pasado de Sampaoli identificado con Universidad de Chile y, fundamentalmente, por las estrictas exigencias económicas impuestas desde Macul.

Por qué Jorge Sampaoli busca el fichaje de Jonathan Villagra

El panorama defensivo de Talleres de Córdoba obligó a la dirigencia trasandina a moverse con rapidez. El de Casilda sufrió la pérdida de dos pilares de su zaga, José Luis Palomino y Rodrigo Guth, a lo que se sumó un quiebre total entre los directivos del club cordobés y el seleccionado chileno Matías Catalán, quien no será considerado por el cuerpo técnico.

Ante la necesidad de incorporar especialistas, la secretaría técnica de la “T” vio cómo se caían sus opciones principales: Paulo Díaz rechazó el ofrecimiento para partir desde River Plate al Atlanta United de la MLS, mientras que Racing tasó el pase de Nazareno Colombo en 3 millones de dólares, una cifra inalcanzable para la economía actual del equipo de Córdoba.

Bajo ese escenario de descartes, el nombre de Jonathan Villagra ganó bonos de forma inmediata. A sus 25 años, el exdefensor de Unión Española atraviesa el mejor momento de su carrera, consolidándose como titular indiscutido y bastión de la retaguardia del Cacique junto al uruguayo Joaquín Sosa. Su rendimiento fue clave para que el cuadro popular finalizara la primera rueda con una cómoda ventaja de 10 unidades en la cima del torneo local.

Los millones que exige Colo Colo para transferir a su gran figura

Pese al marcado interés de Jorge Sampaoli, quedarse con los servicios de Villagra demandará un esfuerzo económico inmediato que entrampa las negociaciones preliminares. Desde el interior de Blanco y Negro manifestaron a Al Aire Libre que no existe la intención ni la necesidad deportiva de desprenderse del defensor central de cara a la segunda rueda del campeonato.

No obstante, la postura de la mesa directiva alba es clara: solo se sentarán a evaluar una propuesta formal si esta iguala o supera el piso mínimo de 800 mil dólares por la carta del futbolista. Además, la concesionaria del Cacique impuso una condición que choca de frente con las costumbres del mercado argentino: el monto total de la transacción debe ser cancelado en un solo pago al contado, descartando cualquier fórmula de financiamiento en cuotas o pagos diferidos a mediano plazo.

Actualmente, Jonathan Villagra se encuentra en la etapa final de recuperación de un desgarro en el cuádriceps que lo marginó de las últimas citaciones. El cuerpo médico de Colo Colo proyecta su regreso absoluto a las canchas para el próximo 26 de julio, coincidiendo con el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera, donde el jugador espera estar al cien por ciento de sus capacidades, ya sea defendiendo la camiseta alba o vistiendo los colores de Talleres si Sampaoli decide desembolsar los millones solicitados.

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