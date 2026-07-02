Datos Clave Nueva baja en defensa: Jonathan Villagra sufrió un desgarro en el cuádriceps derecho y quedó descartado para enfrentar a O’Higgins. Reemplazo obligado: Javier Méndez aparece como la alternativa natural para ocupar el lugar del zaguero en la última línea alba. Parte médico cargado: Lautaro Pastrán sigue en rehabilitación por un esguince medial grado 2 en la rodilla derecha, mientras Claudio Aquino y Javier Correa avanzan en su reintegro deportivo.

Colo Colo atraviesa por estos días su momento más dulce desde que arrancó la temporada. El equipo dirigido por Fernando Ortiz exhibe un tranco arrollador que le permitió trasladar su dominio del torneo nacional directamente a la Copa Chile, donde ostenta campaña perfecta. Sin embargo, en la interna de Macul no todo son abrazos. A horas de un nuevo desafío en Rancagua, el departamento médico de Blanco y Negro liberó un parte oficial que cayó como un balde de agua fría, confirmando la baja por lesión de una de las piezas inamovibles de la estantería alba. Y es que Jonathan Villagra sufrió un desgarro en el cuádriceps derecho y quedó fuera del partido ante O’Higgins.

¿Qué lesión sufrió Jonathan Villagra en Colo Colo?

Jonathan Villagra sufrió un desgarro en el cuádriceps derecho, según el parte médico conocido en la previa del partido de Colo Colo ante O’Higgins por la Copa Chile. El defensor ya se encuentra en tratamiento kinésico y no viaja como opción para el duelo en Rancagua.

La lesión se produjo en el triunfo por 3-0 ante Unión Española en Santa Laura, encuentro en el que Villagra jugó el primer tiempo y debió dejar su lugar en el complemento. Javier Méndez ingresó en su reemplazo y ahora asoma como el nombre que deberá responder desde el arranque.

El golpe no es menor para Fernando Ortiz. Villagra venía ganando continuidad y se había transformado en una pieza importante dentro de la estructura defensiva del Cacique, especialmente en un tramo donde el equipo encontró regularidad entre la Liga de Primera y la Copa Chile.

Junto a los amigos de @jugabet_cl damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para jugar ante O'Higgins por Copa Chile🏆⚪⚫ pic.twitter.com/RFZOFKxTNA — Colo-Colo (@ColoColo) July 2, 2026

¿Cuánto tiempo estará fuera Jonathan Villagra?

Colo Colo no informó un plazo oficial de recuperación para Jonathan Villagra. Eso sí, en este tipo de lesiones musculares, el retorno depende del grado del desgarro, la evolución en kinesiología y la respuesta del jugador al reintegro físico.

Lo concreto es que el defensor no estará ante O’Higgins y su presencia en los próximos compromisos queda condicionada a la evolución médica. Por eso, el cuerpo técnico deberá ajustar la defensa al menos para el duelo de este jueves en el Estadio Codelco El Teniente.

La situación se vuelve más sensible porque Colo Colo viene de una seguidilla exigente en Copa Chile y busca mantener su tranco perfecto: tres triunfos en tres partidos disputados en el grupo.

¿Quién reemplaza a Jonathan Villagra ante O’Higgins?

El reemplazante de Jonathan Villagra será Javier Méndez, defensor uruguayo que tendrá una oportunidad importante en Colo Colo. El zaguero ya ingresó ante Unión Española y ahora aparece como la carta más lógica para acompañar la última línea alba.

La baja de Villagra obliga a Ortiz a tocar una zona que venía funcionando. El Cacique había encontrado una base defensiva competitiva y el ingreso de Méndez será una prueba directa para medir la profundidad del plantel en una fase donde el margen físico empieza a pesar.

En la práctica, no se trata solo de cambiar nombre por nombre. Villagra venía ofreciendo salida limpia, agresividad en los duelos y lectura para sostener al equipo cuando Colo Colo adelanta líneas. Méndez tendrá que responder en esos mismos registros ante un O’Higgins que juega en casa y necesita puntos.

¿Qué otras bajas tiene Colo Colo para enfrentar a O’Higgins?

Colo Colo también llega al partido con la baja de Lautaro Pastrán, quien se encuentra en rehabilitación por un esguince medial grado 2 en la rodilla derecha. El extremo venía siendo una de las piezas más activas del equipo y su ausencia le quita desequilibrio al ataque albo.

A ese panorama se suma Felipe Raipán, suspendido por dos fechas tras la expulsión sufrida ante Unión Española. Así, Fernando Ortiz no solo debe administrar lesionados, sino también sanciones en una zona del calendario donde la Copa Chile comienza a definir clasificados.

Jugador Situación Estado Jonathan Villagra Desgarro en cuádriceps derecho Tratamiento kinésico Lautaro Pastrán Esguince medial grado 2 en rodilla derecha Rehabilitación Felipe Raipán Expulsión ante Unión Española Suspendido por dos fechas Claudio Aquino Reintegro deportivo Cerca de volver Javier Correa Reintegro deportivo Cerca de volver

¿Cuándo vuelven Claudio Aquino y Javier Correa?

La buena noticia para Colo Colo está en Claudio Aquino y Javier Correa, quienes se encuentran en proceso de reintegro deportivo. Ambos avanzan en sus recuperaciones y podrían volver a estar bajo consideración en los próximos partidos, dependiendo de la evaluación final del cuerpo técnico.

El escenario más probable es que Fernando Ortiz no fuerce a ninguno ante O’Higgins y los proyecte para el siguiente compromiso frente a Deportes Recoleta, programado para el lunes a las 19:30 en el Estadio Monumental.

Para Colo Colo, recuperar a Aquino y Correa sería clave: el primero aporta pausa, pase y conducción en tres cuartos; el segundo entrega presencia de área y una referencia ofensiva que el equipo necesita para sostener volumen de ataque.

¿A qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por Copa Chile?

Colo Colo visitará a O’Higgins este jueves 2 de julio, a las 20:30 horas, en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua. El equipo de Fernando Ortiz llega con tres victorias en tres partidos y con la posibilidad de dar otro paso fuerte rumbo a los octavos de final de la Copa Chile.

El Cacique viene de vencer a Deportes Recoleta, O’Higgins y Unión Española, resultados que lo dejaron con campaña perfecta en la competencia. La misión ahora será sostener ese rendimiento pese a las bajas y a la obligación de modificar la defensa.

En resumen

Colo Colo perdió a Jonathan Villagra por un desgarro en el cuádriceps derecho y Fernando Ortiz deberá recurrir a Javier Méndez para enfrentar a O’Higgins por Copa Chile. La baja se suma a la de Lautaro Pastrán y a la suspensión de Felipe Raipán, aunque Claudio Aquino y Javier Correa ya están cerca de volver.

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