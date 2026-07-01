Datos Clave Once renovado: Ortiz volvería a una línea de cuatro con varios juveniles de titulares. A un paso de octavos: Con un triunfo Colo Colo sellaría su clasificación a la siguiente ronda. Cuándo y dónde: Colo Colo visita a O’Higgins el jueves en el Estadio El Teniente.

Colo Colo vuelve a la acción este jueves para visitar a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, por el partido pendiente de la segunda fecha del Grupo E de la Copa Chile. Y lo hará con una gran sorpresa, porque Fernando Ortiz prepara una formación con un cambio de esquema y varios juveniles de titulares.

El Cacique llega como líder del grupo con puntaje perfecto, tras vencer a Deportes Recoleta, a los propios rancagüinos y a Unión Española. Con un nuevo triunfo llegaría a 12 puntos y sellaría su clasificación a los octavos de final a falta de dos fechas, aunque Ortiz pidió cautela: “Estamos lejos de clasificar. Prepararemos el partido para seguir creciendo y sumando”, advirtió.

¿Cuál es la sorpresa en la formación?

El vuelco pasa por la defensa y la juventud. Según consignó Cacique Pasión, Ortiz volvería a una línea de cuatro, con la salida de Arturo Vidal y Joaquín Sosa, y el ingreso de Erick Wiemberg y del juvenil Javier Méndez. En el mediocampo asoma otra sorpresa con Vicente Martínez, mientras que el ataque tendría un tridente inédito con Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Francisco Marchant.

¿Cómo formaría Colo Colo ante O’Higgins?

Con varias caras nuevas de arranque. La formación probable del Popular es: Gabriel Maureira; Matías Fernández, Javier Méndez, Erick Wiemberg, Diego Ulloa; Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Vicente Martínez; Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Francisco Marchant.

¿Con qué bajas llega Colo Colo?

Con varias sensibles. Ortiz no podrá contar con Javier Correa ni con Claudio Aquino, ambos en reintegro deportivo, aunque el volante argentino ya superó su lesión y podría aparecer en la banca. A ellos se suman Lautaro Pastrán, por un esguince en la rodilla, Jonathan Villagra, con molestias tras el triunfo ante Unión Española, y Felipe Raipán, suspendido luego de su expulsión en ese mismo partido. Precisamente esas ausencias le abren la puerta a la camada de juveniles que asoma en el once.

El duelo se jugará este jueves 2 de julio a las 20:30 horas en el Estadio El Teniente, con transmisión de TNT Sports Premium y HBO Max. Un triunfo dejaría al Cacique con un pie y medio en los octavos, listo para encarar con calma el cierre de la fase de grupos y su próxima gira a Colombia.