Datos Clave Validación de ídolos: Leonel “Chuflinga” Herrera y el “Coke” Contreras calificaron el posible arribo de Pulgar como un salto de calidad histórico para el fútbol chileno. El dilema del jugador: A sus 32 años, el seleccionado nacional debe elegir entre cumplir un sueño familiar en Macul o aceptar la oferta económicamente inalcanzable del NEOM SC saudí. La postura del club: Aunque oficialmente desde Colo Colo señalan que “no es un nombre conversado en directorio”, el entorno del jugador insiste en la existencia de un ofrecimiento formal.

El rumor que sacude a Pedrero no da tregua. Erick Pulgar, el volante que hoy está en la puerta de salida del Flamengo, se ha transformado en la obsesión de los hinchas de Colo Colo, quienes ven en él la pieza definitiva para que el equipo de Fernando Ortiz jerarquice su mediocampo. La presión ha escalado a niveles insospechados: referentes históricos del club no solo bendijeron la operación, sino que la califican como un fichaje estelar que marcaría un antes y un después en la historia reciente de la institución.

¿Por qué dicen que sería el mejor refuerzo de la historia alba?

La ilusión que generó la información revelada por El Diario de Antofagasta sobre una oferta formal de Blanco y Negro se tradujo rápidamente en voces de apoyo desde el corazón del Monumental. En conversación exclusiva con el portal En Cancha, Leonel Herrera, una de las figuras más emblemáticas de la historia del club, no escatimó en elogios al analizar el nivel actual del antofagastino.

“Erick Pulgar es un jugador completamente vigente, que viene de ganarlo todo con el Flamengo. A sus 32 años todavía lo buscan desde Europa, lo que habla de la calidad y talento que tiene. Si se confirma el fichaje, sería uno de los mejores de la historia del fútbol chileno, sin duda alguna”.

Herrera no se quedó ahí y justificó su postura recordando el peso específico del volante en el continente: “Es titular en uno de los mejores equipos de Sudamérica, por algo es”, añadió al citado medio. Además, lanzó una advertencia estratégica para la dirigencia sobre el factor económico: “Lo quieren en otros mercados, pero se sabe que tiene afinidad por Colo Colo; eso hay que aprovecharlo y enviarle una oferta que cumpla con sus expectativas”.

La visión de los expertos: ¿Encajaría Pulgar en el esquema de Fernando Ortiz?

No solo “Chuflinga” se sumó a la ola de entusiasmo. En diálogo con RedGol, Jorge “Coke” Contreras, quien conoce bien lo que es vestir tanto la camiseta de Colo Colo como la de Universidad Católica, también le dio el visto bueno al volante.

“Es un jugador que ha demostrado nivel, calidad. Vendría bien a cualquier equipo de los grandes”, señaló Contreras al medio deportivo. “Tiene la madurez, sobre todo para jugar acá al fútbol chileno. Es una buena alternativa. Es un tremendo nombre y eso lógicamente le daría mucho más potencial al equipo”.

Ante la duda sobre qué pasaría con los nombres que hoy brillan en la zona media como Víctor Felipe Méndez o Tomás Alarcón, el “Coke” fue claro: la jerarquía de un seleccionado nacional no puede ser ignorada. “Colo Colo viene jugando bien en ese sector de la cancha. Si entra Pulgar, hay que sacar a uno de los que está rindiendo bien, pero es un riesgo que cualquier técnico de equipo grande debería correr”, complementó.

¿Cuál es la competencia real que tiene Colo Colo?

El escenario no es sencillo. Si bien la propuesta emocional —cumplir el sueño de su abuelo— es la carta de triunfo de la gerencia deportiva, el poder de los petrodólares es una amenaza real. El NEOM SC de Arabia Saudita y el Panathinaikos de Grecia siguen de cerca los pasos del mediocampista, quien aprovechará sus días libres en el norte del país para definir si privilegia la billetera o el corazón albo. En Pedrero guardan silencio, pero saben que en cualquier momento puede caer la firma que paralice el mercado.

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