Datos Clave Cartelera de eliminación directa: La jornada de este miércoles 1 de julio presenta tres choques de alto impacto: Inglaterra vs. RD Congo (12:00 hrs), Bélgica vs. Senegal (16:00 hrs) y Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (20:00 hrs). Histórica marca de “Morita”: Con 17 años y 259 días, el mexicano Gilberto Mora fue titular en el triunfo 2-0 ante Ecuador y se transformó en el segundo jugador más joven en jugar una fase eliminatoria de un Mundial, quedando solo por detrás de Pelé. Terremoto en los banquillos: La impactante eliminación de Países Bajos en manos de Marruecos por la vía de los penales cobró su primera víctima de peso: la federación neerlandesa oficializó la salida inmediata del técnico Ronald Koeman y Beccacece se despidió de Ecuador.

La vibrante ronda de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúa su marcha este miércoles 1 de julio, adentrándose en una triple jornada que terminará por perfilar los cruces definitivos de la ronda de los dieciséis mejores. Con el cambio de formato a 48 equipos, la tensión de los partidos a eliminación directa se siente en cada sede norteamericana, obligando a las potencias del Viejo Continente y al combinado local a desplegar sus mejores argumentos futbolísticos desde el primer minuto de juego para evitar sorpresas y armar su camino hacia el título planetario.

La agenda para este día contempla tres llaves de altísimo nivel técnico y físico que se disputarán en bloques horarios consecutivos. Las acciones arrancarán a las 12:00 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde Inglaterra medirá fuerzas ante el sorprendente cuadro de la República Democrática del Congo. Posteriormente, a las 16:00 horas, el Lumen Field de Seattle albergará el choque entre Bélgica y Senegal, cerrando la jornada a las 20:00 horas en el Levi’s Stadium de San Francisco, lugar en el que Estados Unidos asumirá el favoritismo frente a Bosnia y Herzegovina.

Este trascendental miércoles se pone en marcha bajo la resaca de un martes colmado de récords individuales y certezas tácticas. Las clasificaciones directas de México, Francia y Noruega no solo confirmaron el poderío de los favoritos, sino que encendieron la carrera por la Bota de Oro con Kylian Mbappé y Erling Haaland anotando goles cruciales. La armada latinoamericana también sumó un hito histórico gracias a la irrupción de la joya mexicana de 17 años, Gilberto Mora, quien maravilló al planeta emulando registros históricos que databan de los tiempos dorados de Pelé.

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