Estados Unidos enfrenta a Bosnia y Herzegovina este miércoles 1 de julio en el Estadio Bahía de San Francisco (Levi’s Stadium) de Santa Clara, desde las 20:00 horas de Chile, por los 16avos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a los octavos de final en una de las llaves más abiertas de esta etapa.

Es un cruce inédito en Copas del Mundo y con la localía como gran factor. Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo, llega entonado tras ganar el Grupo D y quiere aprovechar el envión de su gente para seguir avanzando. Bosnia, en cambio, se metió a la fase eliminatoria como tercera del Grupo B con una campaña irregular, pero llega con el envión de quien no tenía nada que perder.

Los norteamericanos se apoyan en su localía, su intensidad física y una generación que mezcla juventud y jugadores formados en Europa. Bosnia, por su parte, vuelve a una Copa del Mundo tras su única participación en Brasil 2014 y se aferra a la jerarquía de su goleador histórico Edin Dzeko, que a sus casi 40 años sigue siendo la gran bandera de los Zmajevi.

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO?

El partido de los 16avos de final del Mundial 2026 será transmitido por TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs Bosnia?

Estados Unidos vs Bosnia se juega este miércoles 1 de julio a las 20:00 horas de Chile.

Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026

Hora: 20:00 horas de Chile

Estadio: Bahía de San Francisco (Levi’s Stadium)

El duelo corresponde a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Bosnia ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente.

¿Dónde ver GRATIS Estados Unidos vs Bosnia?

Estados Unidos vs Bosnia no contará con transmisión por TV abierta en Chile, por lo que no estará disponible de forma gratuita. El partido solo se podrá ver por señales y plataformas de pago: DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo llegan Estados Unidos y Bosnia a los 16avos?

Estados Unidos terminó como líder del Grupo D, zona que compartió con Paraguay, Australia y Turquía, y aseguró el primer lugar incluso una fecha antes del cierre gracias a los resultados.

Bosnia y Herzegovina avanzó como tercera del Grupo B, el mismo de Canadá, Suiza y Qatar, tras una primera fase irregular que igual le alcanzó para colarse entre los mejores terceros.

El cruce de Santa Clara enfrenta la localía y la energía estadounidense con la jerarquía europea de Bosnia. Para los Stars and Stripes, ganar ante su gente sería un envión enorme de cara al resto del torneo. Para los Zmajevi, dar el golpe en territorio rival sería la confirmación de que su regreso mundialista llegó para hacer ruido.