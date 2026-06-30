Datos Clave La propuesta radical: El empresario Marcelo Claure planteó terminar con el tradicional sistema de rotación de países para transformar el torneo en un evento anual al más puro estilo del “Super Bowl”. Puerta abierta: Lejos de aferrarse a la tradición, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, no descartó la idea de una localía permanente y aseguró que es una alternativa en evaluación. Mentalidad expansiva: El mandamás del fútbol sudamericano aprovechó la instancia para revelar su ambicioso plan global: propuso que las futuras Copas del Mundo crezcan de 48 a 62 selecciones participantes.

Mientras la pelota rueda en los 16avos de final del Mundial 2026, los altos mandos del fútbol aprovechan el ambiente de torneo para delinear el futuro del deporte. Y uno de los temas que más ruido generó en las últimas horas en los pasillos de Norteamérica es el destino definitivo de la Copa América.

La seguidilla de torneos organizados en suelo estadounidense (2016, 2024 y probablemente 2028) abrió el apetito de los inversores. La idea de que el certamen más antiguo del mundo abandone para siempre su continente de origen pasó de ser un simple rumor a una propuesta formal que ya está en oídos de la máxima autoridad de la región.

El plan de Marcelo Claure: terminar con la rotación sudamericana

El encargado de poner el tema sobre la mesa fue Marcelo Claure. El multimillonario empresario boliviano-estadounidense, cofundador del Inter Miami, está convencido de que Sudamérica debe renunciar a la localía en pos del espectáculo y la seguridad.

En un diálogo exclusivo con el enviado especial de ADN Deportes, Eugenio Salinas, el magnate detalló su visión sobre el certamen.

“Creo que la Copa América debería jugarse siempre en Estados Unidos. Está increíble. Es como si cada partido fuera un Super Bowl: estadios llenos, todo organizado y sin violencia. Así que todo bien”, sentenció Claure, apuntando directamente a las falencias logísticas que históricamente han marcado al torneo en Sudamérica.

¿Qué dijo el presidente de la Conmebol sobre una Copa América fija en EE.UU.?

La bomba estaba lanzada y todas las miradas apuntaron a Alejandro Domínguez. Se esperaba que el presidente de la Conmebol defendiera el arraigo cultural del torneo y ratificara el regreso a la rotación tradicional en el cono sur una vez que termine el ciclo comercial actual.

Sin embargo, el dirigente paraguayo optó por la cautela y dejó a todos descolocados. Al ser consultado sobre si Estados Unidos debería convertirse en la sede permanente de la Copa América, Domínguez fue breve pero tajante: “Eso lo vamos a ver”.

Esa simple frase confirma que en las oficinas de Luque la posibilidad de mudar el torneo definitivamente es una opción real, impulsada por los millonarios ingresos que garantiza el mercado norteamericano. El directivo demostró estar en una etapa de decisiones drásticas, ya que minutos después respaldó una locura organizativa para la FIFA. “Es un éxito tener un Mundial con 48 selecciones. Eso me hace ratificar que un Mundial con 62 equipos va a ser aún mejor”, afirmó sin tapujos.

El íntimo festejo de Alejandro Domínguez en el vestuario de Paraguay

Más allá de las tensas decisiones dirigenciales, Domínguez está disfrutando el Mundial 2026 a nivel personal. El presidente de la Conmebol fue testigo privilegiado de una de las mayores sorpresas del torneo: la histórica clasificación de Paraguay tras eliminar a Alemania en los 16avos de final.

La autoridad, de nacionalidad paraguaya, vio la infartante tanda de penales desde uno de los palcos. Apenas se consumó la hazaña de la Albirroja, Domínguez dejó de lado su traje de directivo y bajó directamente al vestuario para felicitar al plantel comandado por Gustavo Alfaro.

La emoción lo superó. Se le vio cantando, saltando y aplaudiendo al ritmo de la música junto a los jugadores, celebrando un triunfo que marca un hito para el continente. Horas después, compartió un video del íntimo momento en sus redes sociales: “¡Qué fiesta! Gracias por esta alegría, Paraguay”.