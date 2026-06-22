Datos Clave Acuerdo inminente: Según adelantó la prensa brasileña, las negociaciones en Miami están sumamente avanzadas para que Estados Unidos vuelva a ser el anfitrión de la Copa América en 2028. El formato: Al igual que en las ediciones de 2016 (Centenario) y 2024, el torneo contaría con 16 selecciones: los 10 países de la Conmebol y 6 invitados de la Concacaf. El gran obstáculo: La única traba actual es que el país norteamericano albergará los Juegos Olímpicos de Los Ángeles entre el 14 y el 30 de julio de 2028, lo que obliga a la dirigencia a evitar un tope en el calendario para proteger los acuerdos comerciales.

Mientras el Mundial 2026 se roba toda la atención y los técnicos debaten sobre polémicas como el famoso minuto de hidratación que hemos visto en Norteamérica, en las oficinas gerenciales se cocina a fuego rápido el futuro del fútbol sudamericano. Lejos de devolverle el torneo a su continente de origen, la Conmebol liderada por Alejandro Domínguez está a un paso de cerrar un millonario acuerdo para que la Copa América 2028 se dispute, una vez más, en Estados Unidos. La medida sepultaría definitivamente el tradicional sistema de rotación de sedes y consolidaría la controvertida alianza comercial con la Concacaf, desatando la molestia de los hinchas que ven cómo su histórico torneo se aleja definitivamente del sur del mundo.

¿Por qué Estados Unidos volverá a organizar la Copa América 2028?

Si bien en un principio Ecuador asomó como el candidato natural por el antiguo sistema de rotación, y luego Argentina apareció como el salvavidas de emergencia, ambas opciones sudamericanas perdieron fuerza rápidamente ante el poderío económico del gigante norteamericano.

Según reveló el prestigioso portal brasileño Estadao, las reuniones sostenidas durante los últimos días en Miami (donde Conmebol, AFA y CBF ya tienen oficinas instaladas) aceleraron el plan de reelección. “El entendimiento dentro de la Conmebol es que, desde el punto de vista comercial, realizar la competición en el país que actualmente recibe la Copa del Mundo es la mejor opción. Los socios de la entidad ya han expresado interés”, detalló el medio.

Esta postura fue reafirmada por la prensa local al afirmar que la infraestructura del Mundial 2026 y la logística ya probada en 2024 son factores irresistibles para la dirigencia. “La posibilidad de que el torneo vuelva a jugarse en ese país encajaría con la expansión de mercados que busca el fútbol sudamericano y con la tendencia a copas cada vez más internacionales”, explicaron.

Los Juegos Olímpicos: El único dolor de cabeza para Alejandro Domínguez

El acuerdo está prácticamente cerrado, pero la firma final está frenada por un detalle logístico mayúsculo: la fecha.

Tradicionalmente, la Copa América se disputa entre junio y julio, un periodo que en 2028 chocará de frente con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (programados entre el 14 y el 30 de julio). La Conmebol y sus patrocinadores se niegan tajantemente a que ambos eventos se superpongan, ya que eso dividiría la atención mediática y afectaría los ingresos publicitarios.

La solución lógica sería adelantar el torneo, pero eso obligaría a chocar con el cierre de las ligas europeas, desatando una guerra con los clubes por la cesión de los jugadores. Mientras definen cómo mover las piezas del calendario, lo único cierto es que el hincha sudamericano deberá volver a juntar dólares si quiere ver a su selección, porque la Copa América, al parecer, ya tiene dueño fijo.

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