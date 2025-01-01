Copa América
“Hubiese preferido otro rival”: Pizzi reveló su incomodidad al enfrentar a Argentina en la final con Chile
Presidente de la AUF se desmarcó de las incendiarias declaraciones de Marcelo Bielsa en Copa América
Carlos Caszely sobre la participación de Chile en Copa América: “No puedes jugar contra los árbitros, contra el VAR y contra todo lo que no te cobraron”
Otro escándalo en la Copa América: Presidente de la Federación Colombiana fue detenido junto a su hijo
Al ritmo de Pitbull: Selección Argentina compartió un vídeo con los últimos 4 títulos que ha levantado en la era Scaloni
Familiares de los jugadores de la selección argentina vivieron un calvario en la final de la Copa América 2024
Lionel Scaloni sacó la voz tras el título de Copa América y realizó especial pedido para el Mundial de 2026
¿Hay dolor o no hay dolor? Así quedó el tobillo de Lionel Messi tras lesión que sufrió en la final de la Copa América
Argentina vs Colombia por la Copa América 2024 EN VIVO: Formaciones, a qué hora comienza el partido, cuándo y dónde verlo
El mensaje de despedida de Ángel Di María tras cerrar una NOCHE SOÑADA con Argentina en Copa América
Lionel Messi rompió en llanto al abandonar por lesión la final de Argentina vs Colombia en Copa América
Javier Castrilli le vuelve a disparar a la Conmebol por la final de Copa América: “Ni un cumpleaños de 15 pueden organizar”
Excampeón de Colo Colo le dio su bendición al plantel de Argentina en la antesala de la final de Copa América
Alcalde de Antofagasta hizo potente sugerencia a residentes colombianos por la final de Copa América
Cobertura completa de la Copa América: partidos, resultados, selecciones, figuras y la campaña de Chile en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.