El Mundial 2026 entró en su etapa más exigente. Después de una fase de grupos cargada de sorpresas, comenzaron los 16avos de final, la primera ronda de eliminación directa en el nuevo formato de 48 selecciones.

Desde esta instancia cambia todo: ya no sirve empatar para sumar un punto ni esperar otros resultados. Cada partido debe tener un ganador, porque solo una selección avanza a octavos de final y la otra queda eliminada del torneo.

La duda, entonces, es clave para los hinchas: ¿qué pasa si un partido de 16avos termina empatado? La respuesta es clara: primero se juega tiempo suplementario y, si la igualdad continúa, el clasificado se define desde los penales.

Qué pasa si hay empate en los 16vos del Mundial 2026

Si hay empate en los 16vos del Mundial 2026 después de los 90 minutos, el partido va al alargue.

El tiempo suplementario se juega de inmediato y está compuesto por dos tiempos de 15 minutos cada uno. Es decir, se agregan 30 minutos al partido para intentar definir al ganador antes de llegar a los penales.

Desde los 16avos en adelante no puede haber empate definitivo. La fase eliminatoria exige que cada cruce tenga un clasificado, por lo que el partido seguirá hasta que una selección avance.

Hay alargue en los 16vos de final del Mundial 2026

Sí, en los 16avos de final del Mundial 2026 hay alargue si el partido termina empatado en los 90 minutos.

El reglamento establece que, en la fase eliminatoria, si el marcador está igualado al final del tiempo reglamentario, se debe jugar tiempo extra. Ese alargue tiene dos períodos de 15 minutos.

Esto significa que no se pasa directo a los penales después de los 90 minutos. Antes de la tanda, las selecciones tienen media hora más para buscar el gol que les permita clasificar a octavos.

Cuánto dura el alargue en los 16vos del Mundial 2026

El alargue dura 30 minutos en total.

Se divide en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Hay una pausa breve antes de comenzar el tiempo suplementario, pero no existe un descanso largo entre los dos períodos del alargue.

Si una selección marca durante el alargue, el partido no termina automáticamente. Se deben jugar los 30 minutos completos.

Hay gol de oro en el Mundial 2026

No, en el Mundial 2026 no existe el gol de oro.

Si un equipo anota durante el alargue, el partido continúa hasta que se completen los dos tiempos de 15 minutos. El gol puede darle ventaja a una selección, pero no termina el encuentro en ese momento.

Por eso, un equipo puede ponerse arriba en el marcador durante el tiempo suplementario y aun así recibir un empate antes del final del alargue.

Hay penales directos en los 16vos del Mundial 2026

No, no hay penales directos en los 16vos del Mundial 2026 si el partido termina empatado en los 90 minutos.

Antes de llegar a la tanda, se juega alargue. Solo si el empate se mantiene después de esos 30 minutos adicionales, el clasificado se define por penales.

La única forma de que haya penales es que el partido siga igualado después del tiempo reglamentario y del tiempo suplementario.

Qué pasa si el empate sigue después del alargue

Si el empate continúa después del alargue, el clasificado a octavos se define por penales.

Cada selección ejecuta cinco tiros desde el punto penal, de manera alternada. Gana el equipo que convierta más lanzamientos en esa primera serie.

Si después de los cinco penales por lado el marcador sigue igualado, la definición pasa a muerte súbita. En esa instancia, cada selección patea un penal por turno hasta que una convierte y la otra falla.

Cómo se define por penales un partido del Mundial 2026

La tanda de penales comienza con cinco tiros para cada selección.

Antes de la definición, el árbitro realiza un sorteo para determinar el arco en el que se ejecutarán los penales, salvo que existan razones de seguridad o condiciones del terreno de juego que obliguen a usar otro arco. Luego se realiza otro sorteo para definir qué equipo decide si patea primero o segundo.

Si una selección logra una ventaja imposible de remontar antes de completar los cinco tiros, la tanda termina en ese momento. Si ambas siguen igualadas después de la primera serie, se continúa con muerte súbita.

Puede terminar empatado un partido de 16avos del Mundial 2026

No. Un partido de 16avos del Mundial 2026 no puede terminar empatado.

A diferencia de la fase de grupos, donde un empate entregaba un punto a cada selección, en la fase eliminatoria siempre debe haber un ganador. El equipo que gana avanza a octavos y el que pierde queda eliminado.

Por eso, cualquier igualdad en los 90 minutos activa el alargue. Si el empate se mantiene, se define desde los penales.

Cuántos cambios se pueden hacer si hay alargue en el Mundial 2026

Si un partido va al alargue, cada equipo puede disponer de una sustitución adicional y una oportunidad extra para realizar cambios.

Esto se suma a las sustituciones que no haya utilizado durante el tiempo reglamentario. Además, los cambios realizados antes del inicio del alargue o en la pausa entre los dos tiempos extra no cuentan como una ventana de sustitución.

Esta regla es importante porque el desgaste físico aumenta mucho en una fase donde cada partido puede llegar a 120 minutos.

Qué pasa si un jugador es expulsado antes de los penales

Si un jugador es expulsado durante el partido o el alargue, no puede participar en la tanda de penales.

La definición la ejecutan los futbolistas que están habilitados al término del encuentro. En caso de que un equipo termine con menos jugadores que el otro, el rival debe igualar la cantidad de ejecutantes disponibles.

Esto evita que una selección con más jugadores tenga una ventaja en el orden de pateadores.

Cuáles son los partidos de 16avos del Mundial 2026

Los 16avos de final del Mundial 2026 se juegan entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio. Todos los horarios están expresados en hora de Chile.

Fecha Partido Hora de Chile Sede Domingo 28 de junio Canadá 1-0 Sudáfrica Finalizado Los Ángeles Lunes 29 de junio Brasil vs Japón 13:00 Houston Lunes 29 de junio Alemania vs Paraguay 16:30 Boston Lunes 29 de junio Países Bajos vs Marruecos 21:00 Monterrey Martes 30 de junio Costa de Marfil vs Noruega 13:00 Dallas Martes 30 de junio Francia vs Suecia 17:00 Nueva Jersey Martes 30 de junio México vs Ecuador 21:00 Ciudad de México Miércoles 1 de julio Inglaterra vs RD Congo 12:00 Atlanta Miércoles 1 de julio Bélgica vs Senegal 16:00 Seattle Miércoles 1 de julio Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina 20:00 San Francisco Jueves 2 de julio España vs Austria 15:00 Los Ángeles Jueves 2 de julio Portugal vs Croacia 19:00 Toronto Jueves 2 de julio Suiza vs Argelia 23:00 Vancouver Viernes 3 de julio Australia vs Egipto 14:00 Dallas Viernes 3 de julio Argentina vs Cabo Verde 18:00 Miami Viernes 3 de julio Colombia vs Ghana 21:30 Kansas City

Canadá fue el primer equipo en asegurar su lugar en octavos tras vencer por 1-0 a Sudáfrica. Ahora espera al ganador de Países Bajos vs Marruecos.

Qué selecciones ya están clasificadas a octavos del Mundial 2026

Por ahora, Canadá es la primera selección clasificada a octavos de final del Mundial 2026.

El equipo norteamericano avanzó después de derrotar a Sudáfrica en el partido que abrió los 16avos de final. Su próximo rival saldrá del cruce entre Países Bajos y Marruecos.

Los otros 15 clasificados se conocerán a medida que se disputen las llaves restantes de la ronda de 32.

Cómo se juegan los octavos de final del Mundial 2026

Los octavos de final se jugarán entre el sábado 4 y el martes 7 de julio. Los cruces se arman con los ganadores de los partidos de 16avos.