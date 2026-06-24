El Mundial 2026 entra en zona de calculadora. Con la fase de grupos todavía en desarrollo, la nueva ronda de dieciseisavos de final ya empieza a tomar forma y varios cruces tentativos asoman como partidos de alto voltaje para la primera etapa de eliminación directa.

Esta edición marca un cambio histórico: por primera vez el torneo cuenta con 48 selecciones y una fase de dieciseisavos de final antes de los octavos. Los dos primeros de cada uno de los 12 grupos avanzan directamente, mientras que los ocho mejores terceros completan el cuadro de 32 clasificados.

Hasta ahora, México, Estados Unidos, Alemania y Argentina ya aseguraron el primer lugar de sus zonas. Francia, Noruega y Colombia también tienen pasaje a la siguiente fase, aunque todavía deben definir su posición final en el grupo. Por eso, los cruces que aparecen hoy son momentáneos y pueden cambiar con cada resultado.

Qué selecciones están clasificadas a los dieciseisavos del Mundial 2026

Hasta la última actualización, son siete las selecciones que ya aseguraron su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Selección Grupo Estado actual México A Clasificado como primero Estados Unidos D Clasificado como primero Alemania E Clasificado como primero Argentina J Clasificado como primero Francia I Clasificado, define posición Noruega I Clasificado, define posición Colombia K Clasificado, define posición

*La lista todavía debe completarse con los clasificados de los demás grupos y con los ocho mejores terceros, una de las grandes novedades del formato 2026.

Cuáles serían los cruces de dieciseisavos del Mundial 2026 si terminara hoy la fase de grupos

Con las posiciones actuales, el cuadro de los dieciseisavos de final dejaría duelos muy potentes y algunos cruces con olor a final anticipada. Entre los más llamativos aparecen Argentina vs Uruguay, Brasil vs Japón, Países Bajos vs Marruecos y Colombia vs Croacia.

Estos serían los cruces tentativos:

Parte alta del cuadro Cruce tentativo 1 Alemania vs Paraguay 2 Francia vs Suecia 3 Corea del Sur vs Suiza 4 Países Bajos vs Marruecos 5 Portugal vs Ghana 6 España vs Austria 7 Estados Unidos vs Argelia 8 Egipto vs República Checa

Parte baja del cuadro Cruce tentativo 9 Brasil vs Japón 10 Costa de Marfil vs Noruega 11 México vs Escocia 12 Inglaterra vs Cabo Verde 13 Argentina vs Uruguay 14 Australia vs Irán 15 Canadá vs Bélgica 16 Colombia vs Croacia

*Estos cruces no son definitivos. Dependen del cierre de la fase de grupos, del orden final de cada zona y de qué selecciones terminen entrando como mejores terceros.

Cuándo se juegan los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Los dieciseisavos del Mundial 2026 se disputan entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio. La FIFA ya tiene definidos los partidos por llave, sedes y fechas, aunque varios equipos aún deben confirmarse.

Fecha Partido oficial por llave Sede 28 de junio 2A vs 2B Los Angeles Stadium 29 de junio 1C vs 2F Houston Stadium 29 de junio 1E vs mejor tercero A/B/C/D/F Boston Stadium 29 de junio 1F vs 2C Estadio Monterrey 30 de junio 2E vs 2I Dallas Stadium 30 de junio 1I vs mejor tercero C/D/F/G/H New York/New Jersey Stadium 30 de junio 1A vs mejor tercero C/E/F/H/I Estadio Azteca 1 de julio 1L vs mejor tercero E/H/I/J/K Atlanta Stadium 1 de julio 1G vs mejor tercero A/E/H/I/J Seattle Stadium 1 de julio 1D vs mejor tercero B/E/F/I/J San Francisco Bay Area Stadium 2 de julio 1H vs 2J Los Angeles Stadium 2 de julio 2K vs 2L Toronto Stadium 2 de julio 1B vs mejor tercero E/F/G/I/J Vancouver Stadium 3 de julio 2D vs 2G Dallas Stadium 3 de julio 1J vs 2H Miami Stadium 3 de julio 1K vs mejor tercero D/E/I/J/L Kansas City Stadium

En horario chileno, los partidos deberían moverse principalmente entre la tarde y la noche, aunque la programación final de TV y streaming debe confirmarse con cada cruce ya cerrado.

Cómo se arma el cuadro de dieciseisavos del Mundial 2026

El cuadro de dieciseisavos del Mundial 2026 se arma con 32 selecciones: los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

El torneo tiene 12 grupos de cuatro equipos. Al final de la primera fase, avanzan 24 selecciones por terminar primeras o segundas en su zona. A ellas se suman los ocho mejores terceros, que se ordenan en una tabla general.

Esa combinación completa los 16 partidos de eliminación directa. Desde ahí, cada llave es a partido único: el ganador avanza a octavos de final y el perdedor queda eliminado.

Cómo clasifican los mejores terceros a los dieciseisavos del Mundial 2026

Los mejores terceros se definen en una tabla general entre las 12 selecciones que terminen terceras en sus grupos. De esas 12, avanzan ocho.

El primer criterio es la cantidad de puntos. Si hay igualdad, empiezan a pesar otros factores como la diferencia de gol, los goles convertidos, el comportamiento disciplinario y, si persiste la igualdad, el ranking FIFA.

Por eso, en este formato no solo importa ganar. También puede ser decisivo perder por poco, marcar goles o evitar tarjetas. Un gol más o una amarilla menos puede mover a una selección dentro o fuera del cuadro.

Qué criterios de desempate usa el Mundial 2026 en la fase de grupos

En caso de empate en puntos dentro de un grupo, el Mundial 2026 aplica criterios de desempate que pueden cambiar por completo el orden de la tabla.

El primer factor relevante es el rendimiento directo entre las selecciones igualadas. Luego entran otros criterios como diferencia de gol, goles marcados, disciplina y ranking FIFA.

Esto explica por qué algunas selecciones pueden asegurar el primer lugar antes de jugar la última fecha. Si ya tienen ventaja directa sobre sus rivales más cercanos, el cierre del grupo puede no mover su posición final.

Qué pasa si un partido de dieciseisavos termina empatado

Si un partido de dieciseisavos termina empatado después de los 90 minutos, se juega alargue. La prórroga tiene dos tiempos de 15 minutos.

Si la igualdad se mantiene después del alargue, el clasificado se define por penales. Desde esta ronda no hay margen para especular: todos los partidos deben tener un ganador.

Qué cruces de dieciseisavos podrían cambiar antes del cierre de los grupos

Prácticamente todos los cruces que involucran segundos lugares y mejores terceros pueden cambiar. Incluso una selección ya clasificada puede modificar su camino si termina primera o segunda.

Los cruces más sensibles son los que dependen de los mejores terceros. Ahí no solo pesa el grupo propio, sino también lo que ocurra en otras zonas. Un resultado en un partido aparentemente lejano puede mover rivales, sedes y caminos hacia octavos.

Por ahora, las únicas certezas son los clasificados que ya tienen boleto y las selecciones que aseguraron el primer puesto. El resto del cuadro debe leerse como una foto del momento.